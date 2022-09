Erdogan: Ne bom omenjal imen, a nekatere zahodne države provocirajo Rusijo

Opozoril je, da se tisti, ki podcenjujejo Rusijo, motijo. " Rusija je prenehala dobavljati plin in cena plina je narasla. Zdaj vsi poskušajo najti načine, da preživijo zimo. Zakaj se tega niso spomnili prej, " se je spraševal. " Rusija ima v rokah pomemben adut, na katerega prej nihče ni pomislil. Ko imate do nje agresiven pristop, ona uporabi orožje, ki ga ima na voljo ," je še poudaril.

V sklopu njegovega obiska v Beogradu sta državi podpisali sporazum, ki državljanom Srbije in Turčije omogoča potovanje v obe državi zgolj z osebnimi izkaznicami. Enak sporazum je Turčija podpisala z Bosno in Hercegovino. Sporazum bo še dodatno utrdil odnose med državama, je napovedal Erdogan in se Srbiji zahvalil tudi za podporo turškim vlagateljem. Turška podjetja v Srbiji izvajajo okoli 50 projektov v vrednosti 847 milijonov ameriških dolarjev, je pojasnil.

Na dnevnem redu pogovorov so bili tudi odnosi med Kosovom in Srbijo, za katere Erdogan upa, da se bodo kmalu izboljšali. " Videli smo pozitivne premike in upam, da se bodo izboljšali še hitreje, tako da bo to vzdržno za Balkan, ker Balkan ne more več prenašati takšne vrste težav, " je izjavil po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.

Turški in srbski predsednik sta se v Beogradu sicer pogovarjala tako o globalnih kot tudi regionalnih izzivih in dvostranskih vprašanjih.

Vučić: Odnosi med Turčijo in Srbijo so na najvišji ravni v sodobni zgodovini držav

Odnosi med Turčijo in Srbijo so na najvišji ravni v sodobni zgodovini obeh narodov in držav, pa je ocenil srbski predsednik Vučić in izpostavil odlične rezultate v trgovinski izmenjavi. Ta se je po njegovih besedah dvignila na skoraj 2,5 milijarde evrov, posebej velik skok pa beleži letos. "Verjamem, da smo na dobri poti, da izpolnimo cilj, ki ga je postavil predsednik Erdogan, in to je, da trgovinska izmenjava doseže pet milijard evrov," je dejal.

Vučić je izpostavil še, da turške družbe v Srbiji zaposlujejo skoraj 10.000 ljudi. "Vse, kar smo storili v minulem obdobju, bodo državljani Srbije lahko kmalu videli na delu," je napovedal. Pri tem je poleg obnove kulturno-zgodovinskih spomenikov izpostavil 22-kilometrsko cesto med Novim Pazarjem in Tutinom in izrazil pričakovanje, da bo kmalu zgrajenih še 19,1 kilometra avtoceste Kuzmin-Rač, s katero se bo Srbija spojila z avtocesto v Bosni in Hercegovini.

Vučić je po srečanju z Erdoganom dejal tudi, da Srbija od Turčije želi kupiti brezpilotna bojna letala Bayraktar. "To želi ves svet in se moramo postaviti v vrsto," je sicer še dodal in poudaril, da je Srbija pripravljena plačati "bistveno več".

Oba predsednika se bosta danes udeležila še poslovnega foruma, kjer bosta nagovorila gospodarstvenike iz obeh držav, ter obiskala Beograd na vodi.

Erdogan je Srbijo nazadnje obiskal pred tremi leti, ko je z Vučićem položil temeljni kamen za gradnjo avtoceste Beograd-Sarajevo. V Beograd je pripotoval v torek zvečer iz Sarajeva, že danes pa se bo odpravil naprej v Zagreb, ki je tudi njegova zadnja postaja v sklopu tridnevne turneje po Zahodnem Balkanu.