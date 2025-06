Erdogan: Nujno je treba preprečiti širitev iransko-izraelskega konflikta na regijo

Že v soboto je imel Erdogan o najnovejši krizi v regiji več telefonskih pogovorov z regionalnimi voditelji. Pri tem je posvaril pred "uničujočo vojno" med Izraelom in Iranom, ki bi lahko sprožila begunsko krizo, so sporočili iz njegovega urada.

"Predsednik Erdogan je pozdravil nedavne izjave ameriškega predsednika Trumpa glede rešitve konflikta med Izraelom in Iranom ... in poudaril, da je potrebno nujno ukrepanje, da se prepreči katastrofa, ki bi lahko zajela celotno regijo, " je v izjavi sporočilo turško predsedstvo.

Iranskemu kolegu Masudu Pezeškianu je dejal, da Izrael poskuša "potegniti celotno regijo v ogenj", je zapisano v izjavi turškega predsedstva.

V pogovoru s savdskim princem Mohamedom bin Salmanom pa je dejal, da je treba Izrael ustaviti in ga označil za glavno grožnjo stabilnosti in varnosti v regiji, je zapisano v izjavi Erdoganovega urada.

Regija ne more prenašati še ene krize, uničujoča vojna pa bi lahko povzročila valove nezakonitih migracij v vse države v regiji, je še opozoril turški predsednik.

Turčija že gosti milijone Sircev, ki so pobegnili pred državljansko vojno, pa tudi Irance, ki se umikajo pred avtoritarnim režimom. To je v Turčiji privedlo do političnih napetosti.