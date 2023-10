Erdogan popolno blokado Gaze označil za masaker

Uresničila se je črna napoved izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta, ki je nedavno odredil popolno blokado območja Gaze s prekinitvijo vode, hrane in elektrike. Edina elektrarna v Gazi trenutno ne obratuje več, saj so ostali brez goriva. Na to se je ostro odzval turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki je ta ukrep označil za masaker.

V Gazi je zmanjkalo elektrike, potem ko je prenehala delovati edina elektrarna v tej palestinski enklavi, poroča tiskovna agencija Reuters. Kar 2,3 milijona ljudi je trenutno brez elektrike. "To bo Gazo pahnilo v popolno temo in onemogočilo nadaljnje zagotavljanje vseh osnovnih življenjskih storitev, ki so vse odvisne od električne energije in jih ne bo mogoče delno zagotavljati z generatorji zaradi preprečevanja dobave goriva iz Rafaha," so dejale palestinske oblasti za Al Jazeero. "Ta katastrofalna situacija ustvarja humanitarno krizo za vse prebivalce Gaze."

icon-expand Med ruševinami v Gazi FOTO: AP

Ob tem so izraelsko maščevanje označili za "najbolj umazan zločin kaznovanja nemočnih civilistov v sodobni zgodovini". Oblasti so mednarodno skupnost pozvale, naj hitro ukrepa in ustavi "ta zločin proti človeštvu in množični umor". Poleg vsega bo kmalu konec tudi zaloge goriva za delovanje generatorjev v bolnišnicah na območju Gaze, kar bo že tako težke razmere dodatno poslabšalo. Ob tej možni humanitarni katastrofi ni ostal tiho niti turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. "Preprečevanje ljudem, da bi zadovoljili svoje najbolj temeljne potrebe, in bombardiranje stanovanj, kjer živijo civilisti – skratka, vodenje spopadov z uporabo vseh vrst sramotnih metod – ni vojna, to je masaker," je opozoril. Erdogan je kritiziral "nesorazmerne" izraelske napade na Gazo "brez vsakršne etične podlage" in pozval svet, naj se "slepo" ne postavi le na eno stran. Nedavno se je oglasil tudi na družbenih omrežjih in zapisal, da svet molči, medtem ko se to dogaja. "Gaza ni oskrbovana z vodo. Ni elektrike. Ne vemo, v kakšnem stanju so bolnišnice, ali lahko delujejo ali ne. Na žalost so prizadeti verski objekti, bolnišnice in šole. Svet molči, ko se to počne. Nihče nič ne reče. Kaj pa človekove pravice?"

icon-expand Recep Tayyip Erdogan FOTO: AP

Da se konflikt vse bolj nagiba k resni humanitarni katastrofi, opozarjajo tudi Združeni narodi v Gazi, ki so povedali, da imajo na voljo le še za manj kot dva tedna hrane in vode. Pomagati pa morajo kar 180.000 ljudem, ki so poiskali zatočišče v prostorih ZN. "Imamo zaloge hrane in vode za 12 dni. Ceste so blokirane, nimamo telefonskih linij, imeli smo omrežja, ki so jih uničili zračni napadi. Za nas je res težko vedeti, kaj se dogaja," je dejala Jennifer Austin, namestnica direktorja agencije. "Zanašamo se na svoje osebje, ki so tudi sami begunci, ki gredo ven, da bi zagotovili storitve. Res je situacija brez primere, s katero se soočamo."