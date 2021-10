Erdogan upa na nadaljevanje sodelovanja z Nemčijo po Merklovi

Odnosi med Turčijo in Nemčijo so bili v 16 letih kanclerskega mandata Angele Merkel sicer težavni. Kritik tako Nemčije kot tudi EU je bilo deležno pridržanje in pregon nekaterih nemških in turških opozicijskih aktivistov v Turčiji.

Turško sodišče je ravno ta teden nemškega državljana kurdskega porekla obsodilo na več kot dve leti zapora zaradi obtožb o teroristični propagandi na družbenih omrežjih. Merklova je priznala, da so napadi na nemške državljane v Turčiji še vedno problem, vendar je poudarila, da je treba nadaljevati dialog. "Upam, da se bo uspešno delo, ki smo ga opravili s kanclerko Angelo Merkel, nadaljevalo tudi v mandatu nove nemške vlade," pa je dejal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan.