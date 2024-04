Erdogan v Istanbulu sprejel vodjo Hamasa. Želi postati posrednik?

"Življenjsko pomembno je, da se Palestinci čimprej poenotijo. Najbolj korenit odziv na izraelsko obstreljevanje, ki vodi do zmage, namreč izhaja iz enotnosti," je po sestanku, ki je po poročanju turških medijev trajal dve uri in pol, poudaril Erdogan.

Hamas je v izjavi za javnost sporočil, da sta voditelja govorila predvsem o vojni v Gazi, poroča Deutsche Welle . To sicer ni bilo prvič, da je Erdogan v Turčiji gostil Ismaila Hanijo, ki Hamas vodi iz izgnanstva v Katarju.

Tuji mediji poročajo, da sta turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in vodja Hamasa Ismail Haniye med srečanjem v Istanbulu razpravljala o izraelskih napadih in zadnjih razmerah v Gazi. Prav tako pa naj bi razpravljala tudi o ukrepih, ki jih je treba izvesti za prekinitev spopadov v regiji, ter o humanitarni pomoči.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in vodja Hamasa Ismail Haniye

Po tem, ko je katarska vlada napovedala, da bo ponovno ovrednotila svojo vlogo posrednika med Izraelom in Hamasom, je prejšnjo sredo v Doho odpotoval tudi turški zunanji minister.

Širše vodstvo Hamasa je turški predsednik Erdogan sprejel v palači Dolmabahce ob Bosporju, kjer je sicer umrl ustanovitelj turške republike Mustafa Kemal Atatürk. Poleg ministra za zunanje zadeve Hakana Fidana so se srečanja udeležili tudi direktor Nacionalne obveščevalne organizacije (MIT) Ibrahim Kalin , direktor za komunikacije Fahrettin Altun in glavni svetovalec predsednika za zunanjo politiko in varnost Akif Cagatay Kilic .

Zaradi vsega tega se porajajo vprašanja, ali si želi morda Erdogan postati posrednik med Izraelom in Hamasom. Vendar pa mednarodni opazovalci pravijo, da to ne bo mogoče, saj je Erdogan v preteklosti Izraelu namenil ostre kritike, prav tako pa da je zelo blizu Hamasa, ki ga ZDA in EU opredeljujeta kot teroristično organizacijo.

Erdogan je od začetka vojne v Gazi, ki jo je sprožil napad Hamasa na Izrael 7. oktobra lani, med najostrejšimi kritiki Izraela. Tega je večkrat označil za teroristično državo in ga obtožil, da v Gazi izvaja genocid, konec minulega leta pa je izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja primerjal z nacističnim voditeljem Adolfom Hitlerjem in ocenil, da so mednarodne institucije spričo izraelskih napadov na Gazo povsem odpovedale.

Izrael je zaradi Erdoganovih kritik odpoklical izraelske diplomatske predstavnike v Ankari. Erdogan pa je že pred tem prekinil diplomatske odnose z Izraelom in pozval k sojenju izraelskim voditeljem na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu.

Pred tokratnim obiskom je Erdogan dejal, da bo "Palestino podpiral, dokler bo živ" in da bo ostal glas zatiranih Palestincev.

Izrael v raciji na Zahodnem bregu ubil 10 ljudi

Izraelska vojska je v raciji begunskega taborišča Nur Šams na okupiranem Zahodnem bregu ubila deset ljudi, za katere trdi, da so pripadniki terorističnega gibanja. "Varnostne sile so v več operacijah v roku 40 ur eliminirale deset teroristov," je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočila izraelska vojska.