Erdogan: V Turčiji se zdravi več kot tisoč članov Hamasa

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes v Ankari gostil grškega premierja Kiriakosa Micotakisa, v ospredju njunih pogovorov pa je bila pričakovano vojna v Gazi.

Erdogan je na novinarski konferenci po pogovorih razkril, da se v turških bolnišnicah zdravi več kot tisoč članov Hamasa. Kje so bili pripadniki Hamasa ranjeni in kako so prišli v Turčijo, ni povedal.

Turški predsednik, ki je glasen kritik izraelske vojne na območju Gaze, je ponovil svoje že znano stališče, da je Hamas odporniška organizacija, njeni pripadniki pa se borijo za to, da zaščitijo svoje ozemlje in ljudi. Izrael, ZDA in EU sicer uvrščajo Hamas med teroristične organizacije.

"Imenovati Hamas ... teroristično organizacijo bi bilo kruto," je dejal Erdogan in dodal, da se Grčija in Turčija ne strinjata glede tega "zelo pomembnega" vprašanja.