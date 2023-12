Erdogan z grškim premierjem: Ni težave, ki je ne bi mogli rešiti

Verjamem, da bo srečanje o strateškem sodelovanju med Turčijo in Grčijo vodilo v novo obdobje v odnosih, je Erdogan dejal grški kolegici. Dodal je, da morajo biti optimistični in da bo "ta optimizem v prihodnosti obrodil sadove".

Med obiskom naj bi strani nagovorili tudi dolgoletni spor glede ozemeljskih teženj v Egejskem morju in izkoriščanja surovin, kot je zemeljski plin, pod morskim dnom. Erdogan je v luči tega dejal, da si želi Egejsko morje spremeniti v "morje miru in sodelovanja".

Grški premier je v izjavi priznal, da so bili odnosi med Ankaro in Atenami v preteklosti nevarno ogroženi, a ocenil, da se sedaj gibajo po mirnejši poti. "Čutim zgodovinski dolg, da izkoristim priložnost za to, da se naroda približata drug drugemu," je dejal.

Turčija je v skladu z dogovorom z EU iz leta 2016 zadolžena za ustavljanje migrantov na poti v Evropo. Micotakis si skupaj z evropskimi kolegi želi posodobiti ta dogovor.

Turški predsednik se na obisku v Grčiji mudi prvič po letu 2017, nakar so se odnosi med državam zaostrili. Do otoplitve je prišlo po tem, ko je Grčija Turčiji poslala reševalce in pomoč po katastrofalnem februarskem potresu, v katerem je umrlo najmanj 50.000 ljudi. Poleg tega je Micotakis večkrat izrazil pripravljenost za okrepitev odnosov z Ankaro. Nazadnje sta se voditelja srečala septembra ob robu Generalne skupščine ZN v New Yorku.