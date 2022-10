Erdogan z referendumom za pravico do nošenja naglavnih rut

Turčija je bila dolgo država, v kateri je bilo nošenje naglavnih rut v javnih ustanovah zaradi sekularizma prepovedano. Zdajšnja razprava pa prihaja ravno v času pred predsedniškimi in parlamentarnimi volitvami prihodnje leto. Čeprav je nošenje rute sprožilo burno razpravo, se do zdaj še nobeno politično gibanje ni opredelilo za prepoved.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je predlagal, da bi o ustavni spremembi, ki bi zagotovila pravico do nošenja naglavne rute v državni upravi, šolah in na univerzah, odločali na referendumu. "Če imate pogum, dajmo to na referendum," je dejal v televizijskem nagovoru.

Turške omejitve glede nošenja versko usmerjenih modnih dodatkov in oblačil sicer izvirajo že iz časa moderne, sekularne turške države, ko je ustanovitelj republike Mustafa Kemal Ataturk uvedel vrsto predpisov glede oblačil. Namen je bil preprečiti versko simboliko v državni upravi. Predpisi so bili del obsežnega niza reform, ki so spremenile tako rekoč vse vidike turškega življenja – od civilnega zakonika do abecede, izobraževanja in socialne integracije spolov.

Vprašanje prepovedi nošenja naglavnih rut je imelo pomembno mesto v javnih in političnih razpravah v Turčiji v devetdesetih in dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Od leta 2013 lahko Turkinje, ki želijo nositi hidžab – tradicionalno islamsko naglavno ruto, ki pokriva glavo in lase, ne pa tudi obraza – na delovnih mestih v državni upravi in v vladnih uradih to storijo; Erdoganova vlada je omilila desetletja dolgo prepoved nošenja naglavne rute v državnih institucijah.