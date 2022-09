Erdogan začenja turnejo po Zahodnem Balkanu

"Mir in stabilnost regije in Evrope sta neposredno povezana z mirom in stabilnostjo BiH. Treba se je osredotočiti na ohranjanje multietničnega, multikulturnega in multiregijskega družbenega tkiva BiH in na krepitev razvoja in blaginje BiH," so po poročanju agencije Anadolu sporočili s turškega zunanjega ministrstva ob 30-letnici vzpostavitve diplomatskih odnosov z BiH.

Erdogan se bo nato še danes odpravil tudi v Beograd, kjer ga bo do srede gostil srbski predsednik Aleksandar Vučić, so sporočili iz urada srbskega predsednika. "Gre za zelo pomemben simbol in za obisk, ki se ga veselimo. Osebni odnosi in zaupanje, ki sta ga zgradila voditelja, Aleksandar Vučić in Recep Tayyip Erdogan, so posebna kvaliteta odnosov med Turčijo in Srbijo," je za srbsko nacionalno televizijo RTS v petek dejal državni sekretar na srbskem ministrstvu za zunanje zadeve Nemanja Starović. Poudaril je, da je nemogoče zagotoviti trajni mir in rast na Balkanu brez dobrih odnosov na relaciji Ankara–Beograd.

V četrtek se bo Erdogan v Zagrebu, po pisanju hrvaškega spletnega portala Dnevnik.hr, sestal s hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem, premierjem Andrejem Plenkovićem in predsednikom sabora Gordanom Jandrokovićem. Turški predsednik si bo nato še isti dan bo ogledal tudi novo džamijo in islamski center v Sisku.