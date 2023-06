Erdogan zaprisegel za tretji predsedniški mandat

Predsednik bo po napovedih obiskal mavzolej ustanovitelja sodobne turške republike Mustafe Kemala Atatürka, se udeležil slovesnosti ob odprtju predsedniške palače in gostil tuje goste na državniški večerji.

Pozneje naj bi Erdogan predstavil svoj kabinet. Turški mediji ugibajo, da bi lahko v njem sodelovali njegovi nekdanji pomočniki, kot je nekdanji gospodarstvenik in nekdanji finančni minister Mehmet Simsek.

Po poročanju državne tiskovne agencije Anadolu naj bi bilo na Erdoganovi inavguracijski slovesnosti več kot 30 voditeljev držav in predsednikov vlad, med njimi tudi iz Južne Afrike, Venezuele, Pakistana in Libije. Svoje predstavnike sta poslali tudi Rusija in Kitajska. Inavguracije se je udeležil tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg. Med svojim dvodnevnim obiskom se namerava sestati z Erdoganom in ga vnovič pozvati k ratifikaciji pristopnega protokola Švedske za članstvo v Natu.

Erdogan je sicer v minulih mesecih večkrat izrazil zadržke do članstva Švedske v Natu, češ da Stockholm daje zatočišče posameznikom, ki jih Ankara povezuje s poskusom državnega udara leta 2016 in desetletja trajajočim kurdskim bojem za neodvisnost.