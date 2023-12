Erdogan: Zaradi Netanjahuja bomo začeli pogrešati Hitlerja

"Včasih so slabo govorili o Hitlerju. Kakšna je razlika med Netanjahujem in Hitlerjem? Zaradi njega bomo začeli pogrešati Hitlerja. Ali je to, kar počne, kaj drugače od tega, kar je počel Hitler? Ni!" je na podelitvi znanstvenih nagrad v Ankari zbranim dejal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Po njegovih besedah izraelska ofenziva na območju Gaze ni nič manj od tistega, kar so pod Hitlerjem počeli nacisti.

"Bogatejši je od Hitlerja, dobiva podporo Zahoda. Različne vrste podpore. In kaj so naredili z vso to podporo? Ubili so več kot 20.000 prebivalcev Gaze," je še dejal Erdogan po poročanju agencije Reuters.

Ob tem je ocenil, da so institucije – med drugim Varnostni svet ZN, EU, novinarske organizacije in univerze, ki sicer služijo kot "apostoli demokracije" - spričo izraelskih napadov na Gazo povsem odpovedale.

Kot je še dejal, se akademiki po vsem svetu, ki imajo pogum obsoditi dejanja Izraela, soočajo z enakim pritiskom in grožnjami kot do nacizma kritični akademiki pred 80 leti. Pri tem je omenil akademike v ZDA in drugod, ki naj bi jih dopustili ali obsodili, ker so se zavzeli za Palestince. Dodal je, da so vrata turških univerz za te akademike in znanstvenike odprta.