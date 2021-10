Erdogan zaradi podpore zaprtemu aktivistu izgnal deset veleposlanikov

"Zunanjemu ministru sem ukazal, naj teh deset veleposlanikov kar najhitreje razglasi za persone non grata," je dejal Recep Tayyip Erdogan. Datuma, do kdaj morajo veleposlaniki zapustiti Turčijo, ni navedel. "Poznati in razumeti morajo Turčijo," je dodal in veleposlanike obtožil nespodobnosti.

Veleposlaniki ZDA, Nemčije, Kanade, Danske, Finske, Francije, Nizozemske, Nove Zelandije, Norveške in Švedske so v ponedeljek objavili skupen poziv k izpustitvi filantropa in aktivista Osmana Kavale, češ da nenehno zavlačevanje meče senco na spoštovanje demokracije, vladavino prava in transparentnost v turškem pravosodju.