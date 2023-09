Erdogana zmotile mavrične barve na sedežu ZN

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je potožil, da je sedež Združenih narodov v New Yorku okrašen z "barvami LGBT". Pri tem je mislil na kombinacijo barv, ki predstavlja cilje trajnostnega razvoja in so minuli teden krasile stavbo. Zatrdil je še, da so barve razburile tudi več drugih voditeljev.

"Ko vstopite v Generalno skupščino ZN, na stopnicah in v nekaterih drugih prostorih vidite barve LGBT," je za turške medije dejal Erdogan, potem ko se je udeležil zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku. Plenarna dvorana ZN je bila okrašena s pisanimi barvami, ki promovirajo cilje trajnostnega razvoja, kar je Erdogan povezal z mavrično zastavo, ki simbolizira gibanje za pravice LGBT+. Erdogan je dejal, da bi o tem rad govoril z generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresem, in zatrdil, da so barve razburile več voditeljev. "To je humanitarno vprašanje in pomembno je vedeti, da obstajajo ljudje, ki so vznemirjeni," je poudaril turški predsednik, čigar diskurz proti homoseksualcem se je v zadnjih letih zaostril. icon-expand Recep Tayyip Erdogan FOTO: Profimedia Erdogan se je tudi med volilno kampanjo pred majskimi volitvami zavzel za ukrepanje proti pripadnikom skupnosti LGBTQ+ v državi. Med drugim je obljubil, da bodo aktivno ukrepali "proti sprevrženim težnjam skupnosti LGBTQ+, ki ogrožajo strukturo družine". Homoseksualnost je v Turčiji zakonita od leta 1858. Med letoma 2003 in 2014 je v Istanbulu vsako leto potekala tudi parada ponosa, ki pa so jo prepovedali, ko se je Erdogan približal bolj islamističnim stališčem. Turčija je leta 2021 odstopila tudi od Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, t. i. Istanbulske konvencije, češ da ta normalizira homoseksualnost. Lani pa je na tisoče ljudi v državi protestiralo proti skupnosti LGBTQ+.