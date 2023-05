Erdoganovo zmago slavili tudi podporniki v BiH, Nemčiji in Veliki Britaniji

Zmago turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana so po nedeljskem drugem krogu volitev slavili tudi drugod po svetu. Z zastavami, transparenti in plakati Erdogana so turški državljani napolnili ulice Sarajeva, z glasnim hupanjem in vzkliki pa so med drugim proslavljali tudi v Nemčiji, Veliki Britaniji in Gazi.

Predsednik Recep Tayyip Erdogan je v nedeljskem, drugem krogu premagal opozicijskega voditelja Kemala Kilicdarogluja in tako svojo vladavino raztegnil v tretje desetletje. Njegovi podporniki po vsej državi so glasno slavili in vzklikali njegovo ime in "Bog je velik". So pa se njegove zmage razveselili tudi Turki, ki živijo drugod po svetu. Kot je razvidno iz fotografij in video posnetkov, so bile polne ulice Sarajeva.

Proslavo so začeli pred Mednarodno univerzo v Sarajevu (IUS) na Ilidži, od koder so se v koloni avtomobilov z državnima zastavama Turčije in Bosne in Hercegovine ter zastavami AK Partije in fotografijami predsednika Erdogana odpravili proti centru mesta. Kolona vozil se je za kratek čas ustavila na platoju pred mestno hišo, nato na Baščaršiji pred Sebiljem, nato pa v Titovi ulici.

Tudi v Nemčiji, ki je dom največje turške diaspore na svetu, je v nedeljo zvečer na ulice prišlo na stotine Turkov. V Berlinu so privrženci stranke AK s petjem ter mahanjem z zastavami in transparenti praznovali v soseskah s turškim prebivalstvom, kot je denimo Kruezberg. Manjkal ni niti ognjemet.

Na Kurfurstendammu, eni najbolj znanih berlinskih avenij, so se Erdoganovi privrženci zbrali v velikem konvoju avtomobilov. Vzklikali so slogane in trobili. Praznovanja so potekala tudi v drugih mestih, med drugim v Kölnu in Frankfurtu. Zbrali so se tudi Turki v Veliki Britaniji in prav tako vzklikali, trobili in slavili.

Državljani Turčije so praznovali tudi drugod po svetu, denimo v Gazi. Tam so pripravili tudi nekaj jedi, ki so jih razdelili med podpornike. Mahali so z zastavami in v rokah držali Erdoganove fotografije.

Po 99,43 odstotka preštetih glasov so predhodni uradni rezultati, ki jih je v nedeljo objavil turški vrhovni volilni svet (YSK), pokazali, da je Erdogan zmagal z 52,14 odstotka glasov. Opozicijski voditelj Kemal Kilicdaroglu je prejel 47,86 odstotka, poroča CNN. Preostale glasove sicer še preštevajo, vendar jih ni dovolj, da bi spremenili končni izid volilne tekme.