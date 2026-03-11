Vdova umorjenega Charlieja Kirka imenovana v upravni odbor Letalske akademije

Erika Kirk, vdova konservativnega vplivneža Charlieja Kirka, je bila 10. marca imenovana v upravni odbor Ameriške letalske akademije. Tja jo je, kot je za USA Today potrdila predstavnica Bele hiše, imenoval ameriški predsednik Donald Trump.
V odboru je skupno 16 sedežev, med njimi pa so republikanski in demokratski zakonodajalci iz različnih zveznih držav ter upokojeni polkovnik letalskih sil Doug Nikolai.
Odgovornosti odbora vključujejo delovanje na področju moralne drže, discipline, učnega načrta, pouka, fizične opreme, finančnih zadev, akademskih metod itd. Odbor ob tem za ameriško ministrstvo za obrambo in predsednika pripravlja tudi priporočila.
Ameriška letalska akademija je sporočila, da "ne vpliva na izbiro posameznih članov odbora obiskovalcev ter da o tem ne zavzema stališča". Dodali so, da se zahvaljujejo vsem članom odbora obiskovalcev za njihovo delo in predanost našemu poslanstvu.
V skladu z zvezno zakonodajo imenovanja v odbor izvajajo predsednik Združenih držav Amerike ter vodje kongresa v predstavniškem domu in senatu, odbor pa ministru in ministru za letalstvo predloži poročila in priporočila.
Po besedah tiskovne predstavnice Bele hiše je bil pred tem član odbora tudi pokojni mož Erike Kirk. "Charlie Kirk je ponosno služil v odboru ter s svojo drzno krščansko vero, obrambo resnice in globoko ljubeznijo do domovine navdihoval ne le naslednjo generacijo pripadnikov, temveč milijone po vsem svetu," je dejala ter dodala, da bo vdova zdaj nadaljevala "zapuščino" pokojnega moža.
Med svojim delom v odboru je Charlie Kirk osebje Letalske akademije prosil za podrobnosti o tem, kako upoštevajo Trumpove ukaze o "kritični teoriji rase ter raznolikosti, enakosti in vključenosti". Prav tako je vprašal, "kako akademija zagotavlja, da ne širi svetovnega nazora o zatiranju, dinamiki zatiralca/zatiranih, protizahodne, protiameriške in spolne ideologije".
Kirk si je prizadeval tudi za pospešitev prenove kapele Ameriške letalske akademije, piše v dopisu, ki ga je izvršni direktor fundacije Restoration of America Doug Truax napisal odboru.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.