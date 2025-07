Erika Menendeza odpeljali v bolnišnico

Mlajšega brata so iz zapora v San Diegu v zunanji zdravstveni objekt prepeljali v petek, poroča BBC . Kalifornijski državni oddelek za popravne zavode in rehabilitacijo je lokalnim medijem dejal, da je zapornik v "stabilnem stanju" .

V intervjuju za TMZ je odvetnik bratov Mark Geragos pozval k izpustitvi Erika Menendeza, ob čemer je omenil tudi njegovo zdravstveno stanje. "Menim, da je to edina poštena in pravična stvar," je ocenil. Zaslišanje o pogojnem odpustu bratov je predvideno za 21. avgust.

Do zapleta prihaja zgolj nekaj tednov, preden bi z bratom Lylom Menendezem prestala zaslišanje za pogojni izpust iz zapora, kjer zaradi umora svojih staršev Joseja in Kitty Menendez prestajata zaporno kazen. Ta se jima je sicer na ponovnem sojenju maja iz dosmrtnega zapora brez možnosti predčasnega izpusta spremenila v zaporno kazen od 50 let zapora do dosmrtne ječe. Slednja pa dopušča možnost pogojnega izpusta.

Spomnimo, Združene države je konec 80. let prejšnjega stoletja pretresel okruten umor uspešnega poslovneža iz Los Angelesa in njegove žene. Kmalu so preiskovalci posumili, da sta za smrt para kriva njuna lastna otroka Lyle in Erik, čeprav sta oba sprva trdila, da je v umor vpletena mafija.

Policija je v preiskavi sprva sledila njuni trditvi, a je zaradi razsipnega načina življenja po smrti staršev kmalu posumila vanju. Kasneje je mlajši od bratov umor priznal tudi svojemu psihologu, kot razlog pa je navedel željo, da bi se osvobodil svojega nadzorujočega očeta. Vse to je kmalu pripeljalo do njune aretacije in obsodbe na dosmrtno zaporno kazen.