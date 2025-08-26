Svetli način
Tujina

Ostanki orkana Erin pred Evropo

London, 26. 08. 2025 08.57

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L.
Komentarji
1

Orkan Erin, ki je v prvi polovici avgusta divjal ob vzhodni ameriški obali, se je kot močan posttropski ciklon obrnil proti Evropi. Njegovi ostanki bodo v prihodnjih dneh prinesli burno vremensko dogajanje.

Orkan Erin se je pred karibskimi otoki v zgolj 24 urah okrepil do najvišje pete stopnje, nato pa hitro oslabel. Preden je dosegel kopno, se je orkan obrnil proti Evropi in poskrbel za premik toplega zraka proti zahodni Evropi. 

Pot orkana Erin med 14. in 22. avgustom
Pot orkana Erin med 14. in 22. avgustom FOTO: Zoom.earth

Kot navaja portal Severe Weather, bodo njegovi ostanki nad staro celino najbolj intenzivni v začetku tedna. Zahod Irske in Združenega kraljestva lahko pred deževjem pričakuje temperature tudi okoli 30 stopinj Celzija, nato sledi mokro in vetrovno vreme z močnimi sunki vetra in večmetrskimi valovi. 

Impresivno ciklonsko strukturo okoli jedra dokazujejo tudi satelitske slike. 

Orkan Erin 17. avgusta.
Orkan Erin 17. avgusta. FOTO: AP

Ostanki orkana Erin bodo nad severnim Atlantikom sicer še naslednja dva dni, nato se bodo proti koncu tega tedna pomaknili nad zahodno Evropo in v notranjost celine ter nadaljevali pot proti jugu in jugovzhodu, kjer bodo nad Sredozemlje prinesli burno vremensko dogajanje. 

Tropski izvor Erinovega sistema prinaša izrazito nestabilne zračne mase. Močan veter bi lahko zajel predvsem Francijo, Alpe in severni del Sredozemlja, kjer je morje še vedno toplo. Toplo-hladna kombinacija zračnih mas lahko ustvari pogoje za večdnevne nevihte nad Sredozemljem in Alpami.

Evropa bo do konca avgusta deležna bolj dinamičnega vremena, ki se bo verjetno nadaljevalo tudi v začetek septembra, še napovedujejo pri Severe Weather

Napovedi Arsa

Danes bo precej jasno, popoldne v zahodnih krajih ponekod zmerno oblačno. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija.

Vremenska napoved za torek
Vremenska napoved za torek FOTO: Arso

V sredo bo dokaj sončno, le v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo več oblačnosti. Tam lahko proti večeru nastane kakšna ploha. Pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 30 stopinj Celzija. 

V četrtek bo delno jasno. Več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji, v Posočju bodo možne krajevne plohe. Južni do jugozahodni veter se bo okrepil.

V petek bo na zahodu oblačno s padavinami in nevihtami, ki bodo občasno segle do osrednje Slovenije. Na vzhodu bo večinoma suho, vetrovno in vroče.

vreme evropa orkan erin vremenska napoved
severnik
26. 08. 2025 09.18
+3
Skratka mene avgusta zjutraj konkretno zebe :)
24ur.com
