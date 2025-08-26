Ostanki orkana Erin pred Evropo

Orkan Erin se je pred karibskimi otoki v zgolj 24 urah okrepil do najvišje pete stopnje, nato pa hitro oslabel. Preden je dosegel kopno, se je orkan obrnil proti Evropi in poskrbel za premik toplega zraka proti zahodni Evropi.

Kot navaja portal Severe Weather , bodo njegovi ostanki nad staro celino najbolj intenzivni v začetku tedna. Zahod Irske in Združenega kraljestva lahko pred deževjem pričakuje temperature tudi okoli 30 stopinj Celzija, nato sledi mokro in vetrovno vreme z močnimi sunki vetra in večmetrskimi valovi.

Ostanki orkana Erin bodo nad severnim Atlantikom sicer še naslednja dva dni, nato se bodo proti koncu tega tedna pomaknili nad zahodno Evropo in v notranjost celine ter nadaljevali pot proti jugu in jugovzhodu, kjer bodo nad Sredozemlje prinesli burno vremensko dogajanje.

Tropski izvor Erinovega sistema prinaša izrazito nestabilne zračne mase. Močan veter bi lahko zajel predvsem Francijo, Alpe in severni del Sredozemlja, kjer je morje še vedno toplo. Toplo-hladna kombinacija zračnih mas lahko ustvari pogoje za večdnevne nevihte nad Sredozemljem in Alpami.

Evropa bo do konca avgusta deležna bolj dinamičnega vremena, ki se bo verjetno nadaljevalo tudi v začetek septembra, še napovedujejo pri Severe Weather.