Escobarjev nečak v stričevem skrivališču odkril milijone

Nečak naj bi imel nekakšno videnje, da se v določenem delu njegove hiše nekaj skriva, nakar se je podal na lov in odkril smrdečo plastično vrečko z denarjem. Desetletja stari bankovci so bili sicer v tako slabem stanju, da niso več uporabni. V skrivališču so bili poleg tega spravljeni še kepa zlata, komunikacijske naprave in snemalniki, pisalni stroj, pisalo in fotoaparat, a filma v njem ni več mogoče razviti.