Zakaj hočejo znanstveniki pobiti 'kokainske povodne konje'?

"Seveda nam je žal teh živali, toda kot znanstveniki moramo biti iskreni ," je za BBC povedala kolumbijska biologinja Nataly Castelblanco , ena od avtorjev študije. " Povodni konji so v Kolumbiji invazivna vrsta in če zdaj ne ubijemo dela njihove populacije, bi stanje v samo 10 ali 20 letih lahko ušlo izpod nadzora," opozarja.

Skupina povodnih konjev, ki jih je Escobar pred desetletji uvozil v svoj zasebni eksotični živalski vrt, se je namreč namnožila in se močno razširila po eni glavnih vodnih poti v državi – reki Magdaleni. Prejšnji mesec so znanstveniki v raziskavi, objavljeni v reviji Biological Conservation , zapisali, da je odstrel teh živali edini način za ublažitev njihovega vpliva na okolje.

Pablo Escobar je ime, ki ga Kolumbija ne bo nikoli pozabila. Za nekatere Robin Hood, za druge neusmiljeni morilec – narkokralj in eden najbolj razvpitih zločincev vseh časov, človek, odgovoren za številne ugrabitve, bombne napade in atentate, ki je nekoč veljal celo za enega najbogatejših ljudi na svetu, je poleg vsega naštetega odgovoren tudi za pravo ekološko časovno bombo v tej državi.

Bili so štirje, zdaj jih je med 80 in 120

Vzpon tako imenovanih "kokainskih povodnih konjev" se je začel leta 1993, potem ko so oblasti ubile Escobarja in zasegle njegovo luksuzno posestvo Hacienda Napoles, ki se nahaja približno 250 kilometrov severozahodno od Bogote. Živali, ki so tam živele, so namestili v živalske vrtove po vsej državi, ne pa tudi povodnih konjev. "Iz logističnega vidika jih je bilo težko premikati, zato so jih preprosto pustili tam in so verjetno mislili, da bodo umrli," pojasnjuje Castelblancova.

Nasprotno. živali so se namnožile.

V preteklosti so znanstveniki poskušali izračunati, koliko povodnih konjev živi na območju kolumbijskih plovnih poti – po nekaterih ocenah jih je med 80 do 120. Četudi so bili leta 1993 le štirje (en samec in tri samice), bi jih čez nekaj desetletij lahko bilo že na tisoče. "Gre za največjo čredo nilskih konj zunaj Afrike, ki je njihova domača regija," je za BBC povedal veterinar in naravoslovec Carlos Valderrama.

Ta številka pa se bo le še večala. Castelblancova in njeni sodelavci napovedujejo, da jih bo brez odstrela do leta 2034 tam živelo že več kot 1400. V omenjeni študiji so predvideli idealen scenarij, po katerem bi morali vsako leto iztrebiti ali kastrirati 30 živali, da bi to preprečili.