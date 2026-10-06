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ESČP ugotovilo kršitve pravice do poštenega sojenja

Strasbourg, 06. 10. 2026 07.28 pred 19 minutami 2 min branja 8

Avtor:
STA M.V.
Hrvaški ribič

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru druge pritožnice, hrvaške ribičke, pa je sodišče presodilo, da ji pravica do poštenega sojenja ni bila kršena, izhaja iz objavljene sodbe sodišča v Strasbourgu.

Pritožnika, Franka Makovac in Michael Latin, sta pritožbo na ESČP vložila leta 2023, potem ko sta v Sloveniji izčrpala vsa pravna sredstva proti globam zaradi prekrškov v delu Piranskega zaliva, ki je v skladu z arbitražno razsodbo iz leta 2017 pripadel Sloveniji. Hrvaška te razsodbe sicer ne priznava.

Slovenska pomorska policija je leta 2018 Makovac oglobila zaradi nedovoljenega vstopa v državo s plovilom. Latina pa je leta 2020 oglobil inšpektorat, pristojen za ribištvo, ker je inšpektorju preprečil dostop do svojega plovila in ker ni imel ustreznega dovoljenja za ribolov v slovenskih vodah.

Slovenski ribiči brez zaščite

Ribiča trdita, da jima je bila kršena pravica do poštenega sojenja, ki jo zagotavlja 6. člen evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Vztrajata, da z določenimi dokazi v postopkih nista bila seznanjena, zaradi česar nista mogla učinkovito pripraviti svoje obrambe. Prav tako opozarjata, da jima ni bila omogočena ustna obravnava in da nista imela možnosti zaslišati priče proti oz. v svojo korist, je razvidno iz opisa zadeve na spletni strani ESČP.

Njuni pritožbi po navedbah ESČP sodita v skupino več kot 800 sorodnih pritožb, vloženih proti Sloveniji.

Na ESČP so se v preteklosti pritožili tudi slovenski ribiči, ki so jim kazni za ribolov v Piranskem zalivu izdali hrvaški organi. Sodišče je leta 2024 v primeru treh slovenskih ribičev, ki so trdili, da jim je Hrvaška kršila 7. člen evropske konvencije, po katerem posameznik ne more biti kaznovan, če za to ne obstaja pravna podlaga, odločilo, da njihova pritožba ni dopustna.

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ESČP hrvaški ribiči globe slovenija

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KOMENTARJI8

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realist9000
06. 10. 2026 10.35
KRIVOSODJE
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
06. 10. 2026 10.29
Bravo slovenci vi jim pa še kar naprej v koših vsako leto nosite denar
Odgovori
0 0
galeon
06. 10. 2026 09.42
IN Jansha si spet ne bo upal odpret ust in udarit po mizi. Le zakaj ne?
Odgovori
+4
6 2
Celjan78
06. 10. 2026 10.27
Si nor, da mu prepovejo udeležbo na koncertu od Thompsona?
Odgovori
0 0
Protikomunist
06. 10. 2026 09.00
Mene mimogrede zanima, kako sta Jernej Sekolec in slovenska agentka pri sodišču Simona Drenik odgovarjala za miniranje arbitraže?
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+2
5 3
Krog
06. 10. 2026 08.37
Če ESČP ugodi hrvaškima ribičema, to samo po sebi ne spreminja arbitražne meje. Lahko pa postane še en košček v mozaiku sporov okoli njenega izvajanja. Zato ne gre samo za dva ribiča, pomembno je tudi, kakšen pravni precedens bo odločitev ustvarila.
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+2
2 0
dededetox
06. 10. 2026 08.27
Bi bilo res super, če zmagata ob predpostavki, da so naši ribiči za isti prekršek izgubili. S tem, da ima Slovenija arbitražno razsodbo in da naši ribiči skladno z določeno mejo niso prekoračili določene meje. Hrvaška aroganca na višku - zopet posmehovanje v stilu: Slovenci nijedne tužbe protiv Hrvatske nisu dobili!
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+8
8 0
royayers
06. 10. 2026 08.06
Hrvaška ima v primerjavi s Slovenijo več kot stokrat večjo morsko površino in skoraj stokrat daljšo obalo, ampak ne, vseeno je treba probleme v tistih parih km2 iskat. Takle imamo, nikoli se ne bomo dogovorili, nikoli.
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+7
7 0
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