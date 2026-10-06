ESČP ugotovilo kršitve pravice do poštenega sojenja

Slovenska pomorska policija je leta 2018 Makovac oglobila zaradi nedovoljenega vstopa v državo s plovilom. Latina pa je leta 2020 oglobil inšpektorat, pristojen za ribištvo, ker je inšpektorju preprečil dostop do svojega plovila in ker ni imel ustreznega dovoljenja za ribolov v slovenskih vodah.

Pritožnika, Franka Makovac in Michael Latin , sta pritožbo na ESČP vložila leta 2023, potem ko sta v Sloveniji izčrpala vsa pravna sredstva proti globam zaradi prekrškov v delu Piranskega zaliva, ki je v skladu z arbitražno razsodbo iz leta 2017 pripadel Sloveniji. Hrvaška te razsodbe sicer ne priznava.

Ribiča trdita, da jima je bila kršena pravica do poštenega sojenja, ki jo zagotavlja 6. člen evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Vztrajata, da z določenimi dokazi v postopkih nista bila seznanjena, zaradi česar nista mogla učinkovito pripraviti svoje obrambe. Prav tako opozarjata, da jima ni bila omogočena ustna obravnava in da nista imela možnosti zaslišati priče proti oz. v svojo korist, je razvidno iz opisa zadeve na spletni strani ESČP.

Njuni pritožbi po navedbah ESČP sodita v skupino več kot 800 sorodnih pritožb, vloženih proti Sloveniji.

Na ESČP so se v preteklosti pritožili tudi slovenski ribiči, ki so jim kazni za ribolov v Piranskem zalivu izdali hrvaški organi. Sodišče je leta 2024 v primeru treh slovenskih ribičev, ki so trdili, da jim je Hrvaška kršila 7. člen evropske konvencije, po katerem posameznik ne more biti kaznovan, če za to ne obstaja pravna podlaga, odločilo, da njihova pritožba ni dopustna.