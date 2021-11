ESČP: Hrvaška kršila človekove pravice v primeru smrti deklice iz Afganistana

Afganistanska družina je zaradi smrti hčerke Madine Hussiny vložila kazensko ovadbo proti neznanemu storilcu na Hrvaškem, ker družini z več otroki niso omogočili vložitve prošnje za azil. Trdili so, da so jih hrvaški policisti kljub prošnjam odpeljali do mejnega prehoda in jim ukazali, da se v temi ob železniški progi vrnejo v Srbijo. Nekaj sto metrov od mejnega prehoda je vlak nato povozil deklico.

Hrvaško tožilstvo je zavrnilo ovadbo z utemeljitvijo, da so med preiskavo ugotovili, da afganistanska družina ni vstopila na hrvaško ozemlje in se tudi s hrvaškimi policisti ni pogovarjala o azilu.

Afganistanski družni ni prisluhnilo niti hrvaško ustavno sodišče z navedbo, da so se izgubili ključni dokazi za trditve družine, kot so posnetki termovizijske kamere hrvaške policije. Afganistanska družina se je nato obrnila na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), ki je ugotovilo, da je Hrvaška v njihovem primeru kršila človekove pravice.

Sodniki ESČP so ugotovili, da je Hrvaška kršila več členov mednarodne konvencije o človekovih pravicah, kot so pravica do življenja, prepoved nečloveškega in ponižujočega ravnanja, pravica do varnosti in svobode, prepoved skupinskega izgona tujcev in pravica do individualnih prošenj za azil.

Sodišče v Strasbourgu je Hrvaški naložilo, da mora afganistanski družini plačati 40.000 evrov odškodnine ter 16.700 evrov za sodne stroške.