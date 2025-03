ESČP obsodilo Ukrajino zaradi dogodkov v Odesi, umorjen eden od storilcev

2. maja 2014 je datum, ki je močno zaznamoval ukrajinsko pristaniško mesto Odesa. V mestu na jugu Ukrajine so pred tem več dni potekali protesti, tako majdanskih kot protimajdanskih aktivistov. 2. maja so se zaostrili spopadi med obema skupinama, podpornikom nove vlade v Kijevu pa so na pomoč priskočili nogometni navijači iz Odese in Harkova, med njimi veliko pripadnikov skrajno desnih in neonacističnih organizacij.

Protimajdanski oz. proruski protestniki, ki so se znašli v manjšini, so se nato zatekli v Dom sindikatov, ki so ga obkolili njihovi nasprotniki. V stavbo je nato poletelo več molotovk in vnel se je velik požar. V ognju oz. zaradi zadušitve je umrlo 32 ljudi, dodatnih 10 smrti je bila posledica skokov skozi okna goreče stavbe. 174 je bilo poškodovanih, iz goreče stavbe pa se je rešilo več kot 300 ljudi. Še štirje proruski protestniki so tistega dne padli pod streli. Na drugi strani sta bila ubita dva protestnika oz. aktivista.

Na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) so sorodniki 25 žrtev in tudi nekateri pričujoči protestniki iz nasprotnega tabora vložili več tožb proti ukrajinskim oblastem. Sodišče jim je v četrtek pritrdilo, da takratne oblasti niso storile vsega v svoji moči, da bi ustavile prvi val nasilja, ki je pozneje terjal življenje več deset ljudi.