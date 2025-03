ESČP od Srbije zahteva podatke o morebitni uporabi zvočnega topa

Na sodišče so se z zahtevo po izreku začasnega ukrepa obrnile zaradi takratne nasilne prekinitve 15-minutnega molka za žrtve padca nastreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani z uporabo "še vedno neznanega in nevarnega zvočnega ali drugega podobnega sredstva, ki je povzročilo telesne poškodbe, vznemirjenje, paniko in stampedo zbranih".

Poudarili so tudi, da se jim je oglasilo več kot 4000 ljudi s pričevanji o dogodku, ki so prijavili vrsto zdravstvenih težav, od telesnih poškodb do fizičnih in psihičnih problemov in simptomov.

Oblasti zanikajo uporabo te naprave in so k sodelovanju pri preiskavi povabile ZDA in Rusijo, medtem ko so neodvisni srbski mediji objavili fotografijo te naprave na vozilu pred parlamentom v času protesta, kot tudi pričevanja prič in videoposnetek dogodka.