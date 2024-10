ESČP: Ruski zakon o tujih agentih krši človekove pravice

V odločitvi je sodišče v Strasbourgu zapisalo, da zakon stigmatizira in zavaja, ruske oblasti pa da ga uporabljajo na preširok in nepredvidljiv način. Njegov namen je po oceni ESČP kaznovati in ustrahovati, ne pa obravnavati domnevne potrebe po preglednosti in skrbi, povezane z nacionalno varnostjo.

Primer je sodišču predložilo 107 tožnikov, med katerimi so posamezniki, nevladne organizacije in mediji, vključno z rusko nevladno organizacijo za človekove pravice Memorial in Radiem Svobodna Evropa. Po navedbah ESČP je Rusija pri izvajanju zakona kršila njihovo pravico do svobode izražanja in združevanje ter pravico do zasebnega življenja.