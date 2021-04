ESČP v prelomni sodbi podprlo obvezno cepljenje predšolskih otrok

Vsi primeri sicer segajo v čas pred novim koronavirusom. V enem od petih primerov, ki jih je obravnavalo sodišče, so starši zavrnili cepljenje svoje hčerke s cepivom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Deklica je začela vrtec obiskovati leta 2006, dve leti kasneje pa so jo izključili, potem ko je pediater ravnatelja obvestil, da otrok ni cepljen.

V skladu s češko zakonodajo so starši obvezani, da svoje otroke cepijo proti številnim otroškim boleznim, razen ko zaradi zdravstvenih razlogov to ni mogoče. Cepiva sicer otroci ne smejo prejeti pod prisilo, necepljene otroke pa se ne more izključiti iz izobraževalnih ustanov, ko dosežejo osnovnošolsko starost.

Češka ni edina država EU, ki zahteva obvezno cepljenje otrok. Lani je v Nemčiji začel veljati zakon, po katerem morajo vsi starši svoje otroke cepiti proti ošpicam, v nasprotnem primeru jih čaka globa v višini do 2500 evrov. Francija in Italija sta prav tako spremenili pravila glede cepljenja po izbruhih ošpic v zadnjih letih.

Oktobra lani je v Sloveniji začela veljati novela zakona o nalezljivih boleznih, katere namen je zvišati precepljenost v državi. Novela med drugim omejuje vključitev necepljenih otrok v javne in javno sofinancirane vrtce. Vključitev necepljenega otroka v javni in javno sofinancirani vrtec se zavrne, če ta ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam ter za to ni medicinskih razlogov, kot so na primer alergije na sestavine cepiva. Lahko pa se vključi otrok, ki je v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja.