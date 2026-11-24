Sodišče v Strasbourgu je odločitev sprejelo v treh sodbah, ki se nanašajo na migracijsko krizo leta 2021, ko je na meje treh članic EU Poljske, Latvije in Litve iz Belorusije prispelo na tisoče migrantov.

Skupine beguncev iz Afganistana, Iraka oz. iraškega Kurdistana in Kube so v treh ločenih primerih na ESČP vložile tožbe proti Poljski, Latviji in Litvi v zvezi z dogodki v letih 2021 in 2022, pri čemer so trdile, da je takratno ravnanje pomenilo kršitev njihovih temeljnih pravic.

Opozorili so, da jim je bil s silo preprečen vstop v EU, ne da bi pri tem upoštevali njihove prošnje za azil. Poleg tega so tožniki opozorili na slabe sanitarne in humanitarne razmere v taboriščih na mejnem območju ter na primere pridržanja.

Vlade omenjenih treh držav so trdile, da so se soočale z izrednimi razmerami. Belorusijo so obtožile, da je namerno izkoriščala migracije kot politično orodje in begunce sistematično vozila do zunanje meje EU.

Prav tako so trdile, da so migranti izkoristili te razmere, pri tem pa opozorile, da so imeli tožniki na voljo zakonite poti za vstop v te države, vendar so se odločili, da jih ne bodo uporabili.