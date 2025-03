Norveški reševalni pes Whiskey, ki je zavohal zasutega Slovenca

Pod snegom ujet 39-letni Slovenec je po tem, ko si je sam okoli telesa ustavil zračni žep, poklical na pomoč. Javil se mu je Midtgard. "Vedeli smo torej, da je ujeta oseba živa, kar je spremenilo tudi naš način in potek reševanja," je reševalec in vodnik reševalnega psa povedal za norveško televizijsko mrežo TV2.

Za reševanje so aktivirali tudi obalno stražo. Z eno od ladij so osvetljevali predel gore, kjer se je sprožil plaz in na plazovitem območju vzpostavili stražo, nekateri reševalci so bili tudi na čolnih.