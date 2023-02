Estonija ima svoj 'kip svobode': peščeni Zelenski

Estonska premierka Kaja Kallas je na družbeno omrežje Twitter objavila fotografijo, na kateri je videti, kako si ogleduje omenjeno skulpturo. Pripisala je, da je estonska podpora Ukrajini neomajna in da je to mogoče opaziti po vsej državi.

"Domačini v Torvi so postavili 'Park svobode', ki so ga posvetili Ukrajini, zraven pa postavili spominsko peščeno skulpturo predsednika Volodimirja Zelenskega," je zapisala in pri tem Zelenskega na Twitterju tudi označila.

"Odločeni so, da bo kip stal, dokler Ukrajina ne bo zmagala vojne," je še pojasnila voljo domačinov.

Po poročanju spletnega portala Estonian World je bilo za postavitev skulpture potrebnih 72 ton peska. Oblikovala naj bi jo latvijska kiparka Agnese Rudzite Kirillova, poleti 2022 pa jo je postavila v sodelovanju z Jurijem Kosterinom, ukrajinskim umetnikom, ki je v Estonijo prišel kot vojni begunec. Sponzorirali so ga lokalni podjetniki, še poroča portal.