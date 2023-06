Estonija kot prva med baltskimi državami uzakonila poroke istospolnih parov

"To je odločitev, ki nikomur ničesar ne jemlje, mnogim pa daje nekaj zelo pomembnega. Vsakdo bi moral imeti pravico, da se poroči z osebo, ki jo ljubi in se ji želi zavezati," je po glasovanju dejala estonska premierka Kaja Kallas .

Istospolni pari v Estoniji sicer lahko sklenejo partnersko zvezo že od leta 2014, sedaj pa je parlament v Talinu odpravil preostale pravne vrzeli, ki so jim onemogočale enake pravice, kot jih uživajo heteroseksualni pari.

Zakon sledi prejšnjim ukrepom za zagotavljanje več pravic za LGBTQ+ Estonce, ki pa vsi niso dosegli enakopravnosti. Leta 2014 je Estonija uvedla istospolne partnerske zveze, ki pa niso zagotavljale enakih pravic do posvojitve in priznavanja starševstva, kot jih avtomatično prinaša zakonska zveza.

Istospolna razmerja med moškimi so bila v Estoniji pod sovjetsko okupacijo kriminalizirana in so ponovno postala zakonita šele leta 1992, eno leto po osamosvojitvi. Večina nekdanjih komunističnih držav v Evropi in Srednji Aziji na področju pravic LGBTQ+ zaostaja za zahodnimi državami. Slovenija je leta 2022 postala prva postkomunistična država, ki je dovolila istospolne poroke.

Ministrica za socialno zaščito Signe Riisalo je dejala, da bo Estonija zaradi enakosti zakonskih zvez postala bolj vključujoča in obzirna. "Resnično sem zelo hvaležna za potrpežljivost in razumevanje, ki ju je skupnost LGBT+ pokazala v vseh teh letih," je dejala. "Zagotavljanje enakih pravic za vse je tako osnovna stvar, da je bilo to vprašanje v bistvu zajeto v razpravah, ki so potekale v letih takoj po ponovni pridobitvi neodvisnosti. Vesela sem, da je bila zdaj sprejeta odločitev za bolj v prihodnost usmerjeno Estonijo, ki skrbi za vse."