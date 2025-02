Estonija, Latvija in Litva 'zapuščajo Rusijo'. Skrbi jih morebitna sabotaža

Tri nekdanje sovjetske republike se na priključitev na evropsko električno omrežje pripravljajo že leta, a so postopek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP upočasnile finančne in tehnične težave.

Po ruskem napadu na Ukrajino leta 2022 so se pozivi k opustitvi električnega omrežja z Rusijo in Belorusijo okrepili. Države so takrat sicer prenehale kupovati rusko elektriko in plin, a so ostale povezane na omrežje, ki ga upravlja Moskva. Stabilnost oskrbe z elektriko je bila tako še vedno odvisna od Rusije. Od danes bodo svojo oskrbo upravljale same.