Estonija leta 2025 razkrila rekordno število ruskih obveščevalcev

V Estoniji so po poročanju Politica leta 2025 zaznali in razkrili največ primerov sodelavcev ruskih obveščevalnih služb doslej, izhaja iz letnega poročila estonske varnostne službe (KAPO).
Po poročilu KAPO so identificirali najmanj devet oseb, ki so delovale kot agenti, več duhovnikom, povezanim z Rusko pravoslavno cerkvijo, pa so oblasti zaradi varnostnih razlogov odvzele dovoljenja za prebivanje. Skupnega števila oseb, pridržanih ali izgnanih zaradi delovanja v interesu Rusije, niso razkrili.
Poročilo poudarja, da vse večjo vlogo prevzemajo nevojaške grožnje, kot so sabotaže, vohunjenje in informacijske operacije. Te segajo od lažnih groženj z bombami do usklajenih spletnih kampanj in virtualnih napadov, zlasti prek aplikacije Telegram.
Posebna pozornost je namenjena dezinformacijam, usmerjenim v obmejno mesto Narva, kjer večino prebivalstva sestavljajo rusko govoreči. Nedavna spletna kampanja, ki je spodbujala odcepitev Narve in regije Ida-Viru, je sprožila odzive doma in v tujini. Estonski premier Kristen Michal je kampanjo označil za informacijsko operacijo Rusije z namenom ustvarjanja razdora.
Varnostne službe ugotavljajo, da ruske obveščevalne dejavnosti pogosto potekajo na daljavo in z izkoriščanjem civilistov. Med drugim naj bi Rusija po vsej državi rekrutirala upokojence za fotografiranje poškodb sovjetskih vojnih spomenikov, posnetke pa nato uporabila v propagandni kampanji, s katero je Estonijo obtožila namernega vandalizma, navaja Politico.
Kljub povečanemu številu razkritij poročilo poudarja, da se splošna varnostna slika ni bistveno spremenila, saj glavni nasprotnik države ostaja Rusija.
