Estonija leta 2025 razkrila rekordno število ruskih obveščevalcev

V Estoniji so po poročanju Politica leta 2025 zaznali in razkrili največ primerov sodelavcev ruskih obveščevalnih služb doslej, izhaja iz letnega poročila estonske varnostne službe (KAPO).

Po poročilu KAPO so identificirali najmanj devet oseb, ki so delovale kot agenti, več duhovnikom, povezanim z Rusko pravoslavno cerkvijo, pa so oblasti zaradi varnostnih razlogov odvzele dovoljenja za prebivanje. Skupnega števila oseb, pridržanih ali izgnanih zaradi delovanja v interesu Rusije, niso razkrili.

Poročilo poudarja, da vse večjo vlogo prevzemajo nevojaške grožnje, kot so sabotaže, vohunjenje in informacijske operacije. Te segajo od lažnih groženj z bombami do usklajenih spletnih kampanj in virtualnih napadov, zlasti prek aplikacije Telegram.