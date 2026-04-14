Tujina

Estonija leta 2025 razkrila rekordno število ruskih obveščevalcev

Talin, 14. 04. 2026 15.19 pred 14 dnevi 2 min branja 7

Avtor:
L.M.
Ruski vohuni

V Estoniji so leta 2025 odkrili rekordno število sodelavcev ruskih obveščevalnih služb. Poročilo estonske varnostne službe KAPO izpostavlja naraščajočo vlogo nevojaških groženj, kot so vohunjenje, sabotaža in dezinformacijske kampanje, usmerjene tudi v rusko govoreče prebivalstvo ob meji.

V Estoniji so po poročanju Politica leta 2025 zaznali in razkrili največ primerov sodelavcev ruskih obveščevalnih služb doslej, izhaja iz letnega poročila estonske varnostne službe (KAPO).

Po poročilu KAPO so identificirali najmanj devet oseb, ki so delovale kot agenti, več duhovnikom, povezanim z Rusko pravoslavno cerkvijo, pa so oblasti zaradi varnostnih razlogov odvzele dovoljenja za prebivanje. Skupnega števila oseb, pridržanih ali izgnanih zaradi delovanja v interesu Rusije, niso razkrili.

Poročilo poudarja, da vse večjo vlogo prevzemajo nevojaške grožnje, kot so sabotaže, vohunjenje in informacijske operacije. Te segajo od lažnih groženj z bombami do usklajenih spletnih kampanj in virtualnih napadov, zlasti prek aplikacije Telegram.

Aplikacija Telegram
FOTO: AP

Posebna pozornost je namenjena dezinformacijam, usmerjenim v obmejno mesto Narva, kjer večino prebivalstva sestavljajo rusko govoreči. Nedavna spletna kampanja, ki je spodbujala odcepitev Narve in regije Ida-Viru, je sprožila odzive doma in v tujini. Estonski premier Kristen Michal je kampanjo označil za informacijsko operacijo Rusije z namenom ustvarjanja razdora.

Varnostne službe ugotavljajo, da ruske obveščevalne dejavnosti pogosto potekajo na daljavo in z izkoriščanjem civilistov. Med drugim naj bi Rusija po vsej državi rekrutirala upokojence za fotografiranje poškodb sovjetskih vojnih spomenikov, posnetke pa nato uporabila v propagandni kampanji, s katero je Estonijo obtožila namernega vandalizma, navaja Politico.

Kljub povečanemu številu razkritij poročilo poudarja, da se splošna varnostna slika ni bistveno spremenila, saj glavni nasprotnik države ostaja Rusija.

Estonija Rusija obveščevalna služba vohunjenje dezinformacije
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AJOJ_SI
14. 04. 2026 17.26
Estonija je bolana od Rusofobije...
Odgovori
+0
5 5
anatomija
14. 04. 2026 16.19
Rusija je teroristična država
Odgovori
+2
6 4
Zmaga Ukrajini
14. 04. 2026 16.03
Odkar je putler napadel Ukrajino, je po celi Evropi zaznati več mosskovitskega trolanja, kibernetskih napadov, vdorov, botov, itd. Skratka putlerja strahotno boli, ker Evropa podpira Ukrajino.
Odgovori
+2
6 4
AJOJ_SI
14. 04. 2026 17.30
Putin samo toliko boli, ko vidi kako Ukrajina še ni zmagala
Odgovori
-5
0 5
Zmaga Ukrajini
14. 04. 2026 16.02
Russofilići bodo itak spet rekli, da lažejo...
Odgovori
+0
4 4
puspan
14. 04. 2026 16.28
S koncem te agresije na Ukrajino, bo tudi konec z diktatorjem, kateri je povzročil toliko gorja, kakrsnega od 2. svetovne vojne še ni bilo. Upam, da tudi Donald Ducku nekdo napravi prepih v njegovi glavi.
Odgovori
+2
3 1
AJOJ_SI
14. 04. 2026 17.28
Bolj kot Estonci lažejo noben folk od baltskih držav ne laže...
Odgovori
-2
2 4
