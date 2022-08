Estonija začela odstranjevati spomenike iz časa Sovjetske zveze

Dela za odstranitev spomenika – sovjetskega tanka T-34 – so se začela danes zjutraj, poroča portal Politico. Tank, ki stoji na mestu, kjer je Rdeča armada med drugo svetovno vojno prečkala reko Narvo in pregnala nemško vojsko iz mesta, bo zdaj dobil novo mesto v vojnem muzeju blizu Talina. Iz mesta Narva naj bi odstranili še dva druga spomenika.

Nekateri prebivalci Narve so sicer nasprotovali odstranitvi tanka. V mestu je namreč več kot 90 odstotkov prebivalcev ruskih korenin, zato so se lokalne oblasti dalj časa izogibale odločanju o spomeniku, nato pa je posredovala vlada in dela so se začela v kratkem času.