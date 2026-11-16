Estonija zapira mejo z Rusijo, v Kremlju z ostro kritiko

Estonija je v nedeljo napovedala zaprtje vseh mejnih prehodov na estonsko-ruski meji, ki začne veljati 1. decembra. Povod za odločitev je bil poskus sabotaže in požiga v poslopju estonskega proizvajalca dronov v bližini prestolnice Talin, za katerega estonske oblasti obtožujejo rusko vojaško obveščevalno službo GRU.
"Te trditve nimajo prav nobene podlage (...) nobenih dokazov, ničesar," je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Trditve je označil za "povsem neutemeljene" in dodal, da "takšnih obtožb ne moremo jemati resno", poroča francoska tiskovna agencija AFP.
"Estonija gradi zid. Kot kaže zgodovina, so številne države gradile zidove, ki pa tistim, ki so jih zgradili, nikoli niso prinesli nič dobrega," je še dejal Peskov.
Vsiljivci naj bi skušali sprožiti alarm in povzročiti eksplozijo
V podjetju Threod Systems, ki proizvaja izvidniške in bojne drone, te pa med drugim dobavlja tudi Ukrajini, so v noči na soboto odkrili vsiljivce, ki so skušali vdreti v stavbo z namenom, da bi sprožili požar in povzročili eksplozijo, je v nedeljo povedala generalna državna tožilka Astrid Asi.
Estonski premier Kristen Michal je po incidentu dejal, da gre za del širše hibridne vojne Rusije proti Evropi, katere cilj je zmanjšati podporo Ukrajini.
Več držav članic EU je od začetka vojne v Ukrajini obtožilo Rusijo vpletenosti v sabotažne napade. Mnogi v tem vidijo porast t. i. hibridnega vojskovanja.
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