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Estonija zapira mejo z Rusijo, v Kremlju z ostro kritiko

Talin, 16. 11. 2026 13.26 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA N.L.
Estonsko-ruska meja

Kremelj je ostro kritiziral odločitev Estonije, da zapre mejo z Rusijo, potem ko so oblasti v Talinu za poskus sabotaže v tej baltski državi obtožile rusko vojaško obveščevalno službo. V Moskvi so hkrati zanikali kakršno koli vpletenost v incident minuli konec tedna, pri tem pa namignili, da bo odločitev imela posledice za Talin.

Estonija je v nedeljo napovedala zaprtje vseh mejnih prehodov na estonsko-ruski meji, ki začne veljati 1. decembra. Povod za odločitev je bil poskus sabotaže in požiga v poslopju estonskega proizvajalca dronov v bližini prestolnice Talin, za katerega estonske oblasti obtožujejo rusko vojaško obveščevalno službo GRU.

"Te trditve nimajo prav nobene podlage (...) nobenih dokazov, ničesar," je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Trditve je označil za "povsem neutemeljene" in dodal, da "takšnih obtožb ne moremo jemati resno", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Estonija gradi zid. Kot kaže zgodovina, so številne države gradile zidove, ki pa tistim, ki so jih zgradili, nikoli niso prinesli nič dobrega," je še dejal Peskov.

Estonsko-ruska meja
Estonsko-ruska meja
FOTO: AP

Vsiljivci naj bi skušali sprožiti alarm in povzročiti eksplozijo

V podjetju Threod Systems, ki proizvaja izvidniške in bojne drone, te pa med drugim dobavlja tudi Ukrajini, so v noči na soboto odkrili vsiljivce, ki so skušali vdreti v stavbo z namenom, da bi sprožili požar in povzročili eksplozijo, je v nedeljo povedala generalna državna tožilka Astrid Asi.

Estonski premier Kristen Michal je po incidentu dejal, da gre za del širše hibridne vojne Rusije proti Evropi, katere cilj je zmanjšati podporo Ukrajini.

Več držav članic EU je od začetka vojne v Ukrajini obtožilo Rusijo vpletenosti v sabotažne napade. Mnogi v tem vidijo porast t. i. hibridnega vojskovanja.

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KOMENTARJI2

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borjac
16. 11. 2026 14.31
Baltske države , Litva , Latvija in Estonija NAMERNO USTVARJAJO STRAH PRED Ruskim napadom , ta ko da lažje manipulirajo z svojimi državljani , katerim NAKLADAJO NA HRBET ENORMNE VSOTE ZA VOJAŠKO OPREMO , čez 5 % BDP-ja , navadni ljudje pa v stiski za preživetje , ... pa vendar jim navadni državljani kmalu ne bodo več verjeli , kajti ob prehodu "Ruskih dronov " na njihovo ozemlje so vzleteli F-16 , ogromno stroškov , ljudje bi morali iti v zaklonišča , PA NISO ŠLI , ker tako pogostim alarmom ne nasedajo več , strašenje naroda jim je ušlo čez rob , ..na koncu koncev so bili droni Ukrajinski , ki so zašli ob napadu na Rusijo v prostor Baltskih držav , in ne Ruski , SUPER !!!! strah ima velike oči , in znotraj ga ni nič.
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0 0
Dr Dre
16. 11. 2026 13.57
Še ena država, ki je za 🇺🇦 pripravljena uničiti lastno... 🇺🇲 se dela norca iz vseh nas..
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