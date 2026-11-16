Estonija zapira mejo z Rusijo, v Kremlju z ostro kritiko

Estonija je v nedeljo napovedala zaprtje vseh mejnih prehodov na estonsko-ruski meji, ki začne veljati 1. decembra. Povod za odločitev je bil poskus sabotaže in požiga v poslopju estonskega proizvajalca dronov v bližini prestolnice Talin, za katerega estonske oblasti obtožujejo rusko vojaško obveščevalno službo GRU.

"Te trditve nimajo prav nobene podlage (...) nobenih dokazov, ničesar," je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Trditve je označil za "povsem neutemeljene" in dodal, da "takšnih obtožb ne moremo jemati resno", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Estonija gradi zid. Kot kaže zgodovina, so številne države gradile zidove, ki pa tistim, ki so jih zgradili, nikoli niso prinesli nič dobrega," je še dejal Peskov.