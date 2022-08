Estonijo sredi napetosti z Rusijo prizadel najobsežnejši kibernetski napad

"Včeraj je bila Estonija izpostavljena najobsežnejšim kibernetskim napadom, s katerimi se je nazadnje soočila leta 2007," je danes objavil na družbenem omrežju Luukas Ilves , podsekretar za digitalno preobrazbo na estonskem ministrstvu za gospodarske zadeve in komunikacije. Ob tem je pomiril, da napadi v Estoniji večinoma niso bili zaznani in kljub "nekaterim kratkim in manjšim izjemam so spletna mesta ostala v celoti na voljo ves dan", poroča Euronews .

Zdajšnji kibernetski napadi so sledili nameri Estonije, da odstrani spomenik Rdeči armadi s trga v Talinu in ga premakne na obrobje mesta, saj so ga nekateri državljani označili kot spomin na sovjetsko okupacijo. Proteste so nato sprožile trditve ruskih medijev, da je kip in sovjetske vojne grobove uničila estonska vlada. Temu so sledili dve noči nemirov etničnih Rusov v Estoniji in zgodovinski kibernetski napad, piše Euronews .

Estonija, ki meji na Rusijo, je okrepila svojo infrastrukturo kibernetske varnosti po tem, ko je dobila izkušnjo s kibernetskimi napadi na državo leta 2007. Ti so trajali več tednov in uničili estonske banke, vladne organe in medije, poroča Euronews .

Estonija je sicer že začela odstranjevati spomenike iz obdobja Sovjetske zveze. Kot smo že poročali, je pred dvema dnevoma prvi 'padel' sovjetski tank T-34. Umaknili so ga iz mesta Narva na vzhodu države, kjer je Rdeča armada med drugo svetovno vojno prečkala reko Narvo in pregnala nemško vojsko iz mesta. V Narvi sicer 97 odstotkov, to je okoli 60.000 prebivalcev, govori rusko.

Kdo točno stoji za napadi, ni znano. Po navedbah Euronewsa so prišli z ruskih IP naslovov, vlada pa je zanikala kakršno koli vpletenost. "Mnogi strokovnjaki so jo poimenovali spletna vojna," je Ilves povedal za Euronews Next v nedavnem intervjuju. "To nas je opozorilo – morda nekaj let pred preostalim svetom – na tveganja, povezana s kibernetskimi napadi in kibernetsko negotovostjo."

Estonija zaostrila pogoje za vstop ruskih državljanov

V državi so danes začele veljati omejitve pri vstopu v državo za ruske državljane, ki jih je Talin uvedel zaradi ruskega napada na Ukrajino. Estonija je državljanom Rusije prenehala izdajati vizume in prepovedala vstop Rusom z vizumi v turistične, poslovne, športne in kulturne namene, izdanimi v Estoniji.

Bodo pa v Estonijo še vedno lahko vstopili ruski državljani z vizumi, izdanimi v eni od preostalih članic schengenskega območja. Še naprej bo tudi izdajala vizume v določenih primerih, med drugim ruskim diplomatom in njihovim družinskim članom. Vizum bodo odobrili tudi Rusom, ki bodo želeli obiskati bližnje sorodnike, ki so estonski državljani, ali pa imajo v baltski državi že dlje časa stalno bivališče.

Po napovedih tiskovnega predstavnika estonskega notranjega ministrstva bo Estonija okrepila nadzor nad vizumi na treh mejnih prehodih z Rusijo. V Estonijo po navedbah tamkajšnje policije vsak dan vstopi okoli 2500 ruskih državljanov, skoraj polovica med njimi z vizumi v turistične namene.

Estonija si skupaj z Latvijo in Finsko, ki prav tako mejita na Rusijo, prizadeva za popolno prepoved vizumov za Ruse na ravni Evropske unije.

Tudi Češka, ki trenutno predseduje Svetu EU, podpira splošno prepoved izdaje vizumov za vse ruske državljane kot naslednjo v nizu sankcij EU proti Moskvi zaradi ruske invazije na Ukrajino. Praga naj bi to tudi predlagala na neformalnem srečanju zunanjih ministrov EU, ki bo predvidoma potekalo konec meseca v češki prestolnici.