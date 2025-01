Z aprilom bo za vstop v Združeno kraljestvo treba odšteti 12 evrov

Sistem elektronske potovalne avtorizacije (ETA) bo v naslednjih mesecih začel veljati za državljane več kot 80 držav. Vsi obiskovalci, ki bodo odpotovali v Združeno kraljestvo ali ga zgolj tranzitno prečkali, bodo morali v okviru sheme vnaprej zaprositi za ETA. Vizuma za kratkoročno bivanje potniki ne potrebujejo.

Sistem se je začel uvajati postopoma. Slovenija spada v sklop 35 evropskih držav, za katere bo ETA nujen od 2. aprila dalje, vloge za pridobitev pa bodo na voljo od 5. marca dalje.

Kako pridobiti vlogo in koliko stane?

Oddaja vloge stane 10 funtov (12,06 evra), potrebujejo pa jo vsi, tudi dojenčki in otroci. Posameznik lahko vlogo odda tudi za druge osebe.

Ob prijavi potrebujete potni list, veljaven elektronski naslov in kreditno kartico oziroma storitev mobilnega plačevanja (Apple Pay, Google Pay). Predložiti je treba še fotografijo potnega lista in obraza prosilca. Potniki lahko vlogo uredijo preko britanske vladne spletne strani ali njihove uradne aplikacije.

Točnega datuma, kdaj boste v Združeno kraljestvo odpotovali, vam ni treba navesti.

Obravnava vloge lahko traja do tri dni, po sprejetju posamezniku velja dve leti. V tem času lahko potnik v Združeno kraljestvo opravi več potovanj. Če vam v tem času poteče veljavnost potnega lista, morate za vlogo zaprositi ponovno.

Kaj mi ETA omogoča?

S pridobljeno elektronsko potovalno avtorizacijo (ETA) lahko namesto vizuma za namene turizma, obiskov prijateljev ali družine, poslovne poti ali kratkotrajnega šolanja v Združenem kraljestvu ostanete do šest mesecev. Prav tako vam ETA omogoča bivanje v državi do treh mesecev, če imate posebno delovno vizo, opravite lahko tranzit čez državo, tudi če ne greste skozi mejno kontrolo.

ETA vam sicer ne omogoča, da bi v državi lahko ostali več kot šest mesecev, prav tako ETA ni dovolj za opravljanje plačanega dela.

Že novembra 2023 so sistem uvedli za državljane Katarja, z današnjim dnem pa elektronsko potovalno avtorizacijo za pot v Združeno kraljestvo potrebujejo tudi državljani večine azijskih, afriških in južnoameriških držav. Od 8. januarja 2025 je obvezna tudi za ZDA, Avstralijo in Novo Zelandijo.