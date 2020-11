Razjarjena Eta grozi Floridi: lahko preraste v orkan 1. kategorije

Oblasti so prebivalce Floride pozvale, naj zapustijo domove in se naselijo na varno. Po poročanjih tamkajšnjih medijev je več kot deset tisoč domov ostalo brez elektrike. Eta je že pred nekaj dnevi pustošila v delih Južne in Srednje Amerike, ko je prešla Kubo in dosegla Florido. Po podatkih ameriškega nacionalnega centra za orkane (NHC) je v nedeljo zjutraj, ko je prešla Kubo, veter pihal z močjo več kot 100 kilometrov na uro. Oblasti so v okrožjih Miami-Date in Broward ter v Keysu odredile zaprtje vseh šol, plaž in javnega prevoza. Prav tako so evakuirali mobilne domove in kampe na nižjih obalnih predelih in odprli zavetišča.