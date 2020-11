Eta na poti do Floride nekoliko oslabela, vendar povzročila obilne padavine

Številni prebivalci južne Floride so se zbudili na poplavljenih ulicah, nekateri z vodo do kolen, poroča CNN. Na ulicah so bili vidni zapuščeni in nasedli avtomobili ter nekaj podrtih dreves. "Tu živim že od leta 1975. Videl sem že marsikatero tropsko nevihto, v primerjavi z ostalimi, je tokrat dež bil res močan," je dejal prebivalec Fort Lauderdaleja William Maitland . Po poročanju tamkajšnjih oblasti je bilo od ponedeljka zvečer skoraj 13.000 gospodinjstev brez električne enrgije.

Močan dež in veter se bosta še v torek tekom dneva raztezala na širšem območju Miamija. Poplave pričakujejo tudi na nižje ležečih cestah in posestvih po regiji, nekatera območja pa bodo v času nevihte beležila tudi do 45 centimetrov padavin. Eta bi lahko izdatno količino padavin prinesla že tako premočeni južni Floridi kot tudi njeni zahodni obali, toda "se vse bolj kaže, da bo nevihta nad Mehiškim zalivom konec tega tedna oslabela, ne da bi povzročila dodatne škode," je za CNN dejala meteorologinja Taylor Ward .

Čeprav je središče nevihte oddaljeno od obale, se vetrovi in deževje razširjajo navzven, proti kopnu. V Homesteadu na Floridi so poročali o sunkih vetra s hitrostjo 70 kilometrov na uro. Pred nevihto so bile številne šole na jugu Floride zaprte in v pričakovanju močnega vetra zabarikadirani tudi mostovi. V okrožju Monroe pa so zaradi bojazni pred nevihto odprli tudi zavetišča za hišne ljubljenčke. Zaprli so tudi ves javni promet, lastnike čolnov, ladij in bark pa pozivajo naj ne hodijo na morje, saj lahko izredno močan veter povzroči nevarne valove, ki bi prevrnili ali poškodovali plovila in ogrozila življenja.

Eta, še preden je dosegla Florido je že pokazala svoje zobe v nedeljo zjutraj na Kubi, še pred tem pa kot orkan 4. Kategorije v Srednji Ameriki, ki se še vedno bori s posledicami. Na Kubi in Mehiki pripravljajo načrte za sanacijo. V slednji so že poslovili od nekaterih, ki so stradali v neurju.