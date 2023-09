Etiopija napolnila sporni jez na Modrem Nilu, Egipt in Sudan zaskrbljena

Projekt, poimenovan Jez velike etiopske renesanse (GERD), predstavlja največjo hidroelektrarno v Afriki. Vendar sproža v regiji nesoglasja že od prvotnih načrtov leta 2011. Projekt skrbi predvsem Egipt in Sudan, ki sta močno odvisna od vode v Nilu. Konec avgusta so znova stekli pogovori med temi tremi državami, ki so jih prekinili pred skoraj dvema letoma in pol.