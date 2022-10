Na pogovorih pod okriljem Afriške unije (AU) bosta sprti strani skušali najti kompromisni predlog, ki bi privedel do miru in zadovoljil upornike, ki zahtevajo več avtonomije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Od izbruha spopadov med TPLF in vladnimi silami leta 2020 je umrlo že več tisoč ljudi, več kot dva milijona pa jih je moralo zapustiti svoje domove. Konflikt je sprožil obsežno humanitarno krizo v pokrajini in drugod na severu te vzhodnoafriške države.

"Etiopija je pripravljena na mirovna pogajanja, ki naj bi potekala v Južni Afriki, vlada je pripravljena iti kamor koli in kadar koli, da bi mirno rešila konflikt," je dejal Demeke Mekonnen, podpredsednik vlade in zunanji minister.

Mirovna pogajanja naj bi se začela le nekaj dni po tem, ko so etiopska vojska in njeni zavezniki zavzeli tri velika mesta v Tigraju, eno na severozahodu in dve južno od regionalne prestolnice Mekelle. Na strani etiopske vojske se bojujejo tudi eritrejske sile, ki so minuli teden pripomogle k zasedbi kraja Shire, enega večjih urbanih središč, ki so še bila pod nadzorom TPLF.

Tigrai TV, medijska hiša pod nadzorom oblasti Tigraj, je sporočila, da so njihove sile izpustile več kot 9000 eritrejskih in etiopskih vojnih ujetnikov, vključno s 500 ženskami. Vojni ujetniki naj bi bili izpuščeni, ker za pravega sovražnika velja etiopska vlada, ne pa vojaki na prvi bojni liniji, ki so se po mnenju upornikov, prisiljeni boriti.