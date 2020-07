Etiopija: V jezu na Nilu že toliko vode, kot je bil cilj za prvo leto

Iz urada etiopskega premierja Abija Ahmeda, lanskega dobitnika Nobelove nagrade za mir, so sporočili, da se je jez Veliki etiopski preporod (Gerd) v zadnjih dveh tednih, ko je bilo deževno obdobje, že napolnil do ravni, ki je bila cilj za prvo leto.

Po poročanju britanskega BBC naj bi v prvem letu v jezu zadržali 4,9 milijarde kubičnih metrov vode, v končni fazi pa naj bi imel kapaciteto 74 milijard kubičnih metrov vode.

Etiopija, Sudan in Egipt morajo nujno doseči dogovor

Etiopija je novico sporočila v času, ko so se voditelji Afriške unije (AU) sešli na virtualnem vrhu o jezu, ki bi lahko bil povod vojne za vodo med državami ob Nilu. Predsednik komisije AU Musa Faki Mahamat je danes poudaril, da morajo Etiopija, Sudan in Egipt nujno doseči dogovor, ki bo ščitil interese vseh treh strani.

Največji afriški jez naj bi Etiopiji zagotovil oskrbo z elektriko. Je namreč del projekta največje hidroelektrarne v Afriki, s katero želi ta država za več kot dvakrat povečati svojo proizvodnjo elektrike in postati njen velik izvoznik. To bi tudi zmanjšalo hudo revščino v Etiopiji in pospešilo njen razvoj.