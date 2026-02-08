Etiopija zahteva umik eritrejskih sil z njenega ozemlja

"Dogodki v zadnjih nekaj dneh kažejo, da se je eritrejska vlada odločila za pot nadaljnjega stopnjevanja," je v pismu eritrejskemu kolegu v soboto zapisal zunanji minister Etiopije Gedion Timothewos.

Vlado v Asmari je pozval, naj "takoj umakne svoje čete" z etiopskega ozemlja in "preneha vse oblike sodelovanja z uporniškimi skupinami", ki se borijo proti etiopski vladi. Ta dejanja po prepričanju Adis Abebe "niso le provokacije, temveč dejanja odkrite agresije".

Timothewos je v pismu tudi izrazil prepričanje, da je "cikel nasilja in nezaupanja" še vedno mogoče prekiniti z diplomacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odnosi med državama so že dolgo napeti. V zadnjih mesecih je Adis Abeba obtožila Eritrejo podpiranja upornikov na etiopskih tleh, kar v Asmari zanikajo.

Eritreja, nekdanja italijanska kolonija, ki jo je Etiopija postopoma priključila v 50. letih prejšnjega stoletja, je leta 1993 pridobila neodvisnost od Etiopije. Med letoma 1998 in 2000 sta se državi bojevali v uničujoči vojni, predvsem zaradi mejnih sporov, ki je terjala več deset tisoč življenj.