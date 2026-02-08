Etiopija zahteva umik eritrejskih sil z njenega ozemlja

"Dogodki v zadnjih nekaj dneh kažejo, da se je eritrejska vlada odločila za pot nadaljnjega stopnjevanja," je v pismu eritrejskemu kolegu v soboto zapisal zunanji minister Etiopije Gedion Timothewos.
Vlado v Asmari je pozval, naj "takoj umakne svoje čete" z etiopskega ozemlja in "preneha vse oblike sodelovanja z uporniškimi skupinami", ki se borijo proti etiopski vladi. Ta dejanja po prepričanju Adis Abebe "niso le provokacije, temveč dejanja odkrite agresije".
Timothewos je v pismu tudi izrazil prepričanje, da je "cikel nasilja in nezaupanja" še vedno mogoče prekiniti z diplomacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Odnosi med državama so že dolgo napeti. V zadnjih mesecih je Adis Abeba obtožila Eritrejo podpiranja upornikov na etiopskih tleh, kar v Asmari zanikajo.
Eritreja, nekdanja italijanska kolonija, ki jo je Etiopija postopoma priključila v 50. letih prejšnjega stoletja, je leta 1993 pridobila neodvisnost od Etiopije. Med letoma 1998 in 2000 sta se državi bojevali v uničujoči vojni, predvsem zaradi mejnih sporov, ki je terjala več deset tisoč življenj.
Državi sta normalizirali odnose, ko je leta 2018 na oblast prišel etiopski premier Abiy Ahmed, kar mu je naslednje leto prineslo Nobelovo nagrado za mir.
Vladi sta med konfliktom v letih 2020 in 2022 sodelovali proti upornikom iz etiopske regije Tigray, vendar sta se sprli zaradi mirovnega sporazuma, iz katerega je bila Eritreja izključena.
V državljanski vojni v Tigrayu je umrlo najmanj 600.000 ljudi, mirovni sporazum pa napetosti ni nikoli povsem razrešil.
