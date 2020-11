Etiopski premier sprožil ofenzivo na prestolnico tigrajske regije

Etiopski premier Abiy Ahmed je napovedal začetek "zadnje faze" vojaške operacije v regiji Tigraj, ki leži na severu države, in odredil ofenzivo na regijsko prestolnico Mekelle, v kateri živi okoli pol milijona ljudi. Iztekel se je namreč 72-urni rok za predajo, ki da je premier postavil Tigrajski ljudski osvobodilni fronti (TPLF), ki sicer nadzoruje regijo. TPLF, močna regionalna stranka, pa je napovedala nadaljnji boj. Da so tigrajske sile "pripravljene umreti za obrambo pravice do samouprave v regiji," je dejal vodja Debretsion Gebremichael , poroča BBC.

Vojaško posredovanje v Tigrajski regiji je etiopski premier sprožil v začetku novembra, po tem ko naj bi TPLF napadel oporišče etiopske vojske v Mekelle. A nesoglasja in konflikti med osrednjo etiopsko vlado in TPLF trajajo že leta - slednja je bila dominantna sila tako v vojaškem kot političnem življenju države vse do prihoda zdajšnjega premierja Abiyja na oblast leta 2018 in začetka njegovih obsežnih reform. Napetosti so se nato začele zaostrovati, ko je Abiy zaradi pandemije junija prestavil volitve. TPLF je nato trdil, da je mandat osrednje vlade že potekel, v tigrajski regiji pa so izvedli svoje volitve v septembru, ki pa jih je osrednja oblast razglasila za nelegalne. 4. novembra je nato Abiy napovedal vojaško operacijo proti TPLF. Ta naj bi imela po poročanju BBC okoli 250.000 borcev, večinamo iz paravojaški enot in lokalnih milic. Spopad med Etiopskimi obrambnimi narodnimi silami in Tigrajsko ljudsko osvobodilno fronto bi bil lahko po mnenju analitikov dolg in krvav.