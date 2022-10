Krvavi konflikt v Etiopiji: v vojsko vpoklicani tudi ostareli moški in mlade ženske

"Etiopske nacionalne obrambne sile (ENDF) so prevzele nadzor nad mesti Shire, Alamata in Korem brez spopadov na mestnih območjih," je v izjavi sporočila etiopska vlada pod vodstvom premierja Abiya Ahmeda in dodala, da bo v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami zagotovila pomoč na območjih, ki so zdaj pod nadzorom vojske.

Zavzetje mesta Shire predstavlja velik uspeh za etiopsko vojsko, saj gre po poročanju BBC za kraj s 100.000 prebivalci.

Spopadi med vladnimi silami in TPLF so ponovno izbruhnili avgusta, potem ko sta se obe strani medsebojno obtoževali prekinitve petmesečnega premirja.

Mednarodni pozivi k zaustavitvi naraščajočega nasilja v pokrajini so vse glasnejši, odkar je Afriška unija (AU) v začetku tega meseca neuspešno poskušala spraviti sprti strani za pogajalsko mizo in najti mirno rešitev skoraj dvoletnega krvavega konflikta.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v ponedeljek v luči številnih civilnih žrtev v spopadih opozoril, da so razmere v Tigrayu "ušle izpod nadzora". "Nasilje in uničevanje sta dosegla zaskrbljujočo raven," je dejal Guterres in pozval k takojšnji prekinitvi spopadov. Pozivu so se pridružile EU, ZDA in AU.

Guterres je še povedal, da so "Združeni narodi pripravljeni podpreti Afriško unijo na vse načine, da bi končali to nočno moro za etiopsko ljudstvo". Izpostavil je, da se morajo nujno nadaljevati pogovori za učinkovito in trajno politično rešitev.

Od izbruha spopadov med TPLF in vladnimi silami leta 2020 je umrlo že več tisoč ljudi, več kot dva milijona pa jih je moralo zapustiti svoje domove. Konflikt je sprožil obsežno humanitarno krizo v pokrajini in drugod na severu Etiopije.

Šest milijonov prebivalcev Tigraya je praktično odrezanih od zunanjega sveta. Ljudje se soočajo s hudim pomanjkanjem goriva, hrane in zdravil, prav tako pa nimajo na voljo osnovnih storitev, kot je elektrika. Regija, ki je bila sicer nekoč turistična znamenitost, saj je obiskovalce privabljala s kamnitimi cerkvami in svetišči, pa je zdaj že 17 mesecev brez bančnih, telefonskih in internetnih storitev ter brez dostopa do medijev, poroča BBC.

V vojsko so vpoklicani tudi ostareli moški in mlade ženske

Analitik Abdurahman Sayed, ki dela v Združenem kraljestvu in se ukvarja z Afriškim rogom, je ob tem povedal, da "so ljudje v vojsko vpoklicani le po nekaj tednih usposabljanja." Izpostavil je, da gre za najbolj brutalno vojno v zgodovini Etiopije, v vojsko pa naj bi bili vpoklicani tudi ostareli moški in mlade ženske.

Profesor Alex De Wall, britanski raziskovalec afriške politike, je ob tem povedal, da mora mednarodna skupnost nujno ukrepati in uvesti premirje. "V nasprotnem primeru obstaja nevarnost genocida in množične lakote," je dejal in opozoril na avgustovsko raziskavo akademske skupine pod belgijskim vodstvom, ki je izračunala, da je med vojno v Tigrayu zaradi spopadov, lakote in pomanjkanja zdravstvene oskrbe umrlo od 385.000 do 600.000 civilistov.