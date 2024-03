Etiopijci zaradi 'sistemske napake' z bankomatov dvignili več milijonov

Stranke največje komercialne banke v Etiopiji (Commercial Bank of Ethiopia - CBE) so v soboto zgodaj zjutraj ugotovile, da lahko na bankomatih dvignejo več gotovine, kot jo dejansko imajo na svojih bančnih računih.

Preden je institucija ugotovila napako in zamrznila transakcije, je minilo kar nekaj ur, prebivalci pa so v tem času dvignili ali na druge banke prenesli več kot 36 milijonov evrov, poroča BBC.

Večino denarja dvignili študentje

Na ponedeljkovi novinarski konferenci je predsednik banke Abe Sano pojasnil, da so večino denarja dvignili študenti. Novice o napaki so se namreč prek telefonskih klicev in sporočil hitro razširile po univerzah. Pred bankomati v kampusu so nastale dolge vrste, eden od študentov iz zahodne Etiopije pa je za BBC povedal, da so ljudje denar dvigovali vse dokler v kampus niso prispeli policisti in jih ustavili.

Študent, ki obiskuje Tehnološki inštitut univerze Jimma, je pojasnil, da so mu prijatelji okoli 1. ure po lokalnem času sporočili, da se da z bankomatov dvigniti velike zneske in da zadeva deluje tudi pri nakazilih prek aplikacije banke. Še en študent z univerze Dilla v južni Etiopiji je povedal, da je več njegovih vrstnikov med polnočjo in 2. uro po lokalnem času dvignilo večje vsote denarja.