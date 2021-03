Etna: enajsti izbruh v nekaj tednih

Od 22.30 po lokalnem času so se do takrat občasni manjši izbruhi, katerih višine zaradi slabih vremenskih razmer ni bilo mogoče natančno določiti, iz kraterja združili v vale lave. Kot v prejšnjih epizodah se je po vulkanu spustil obsežen tok lave, ki je proti vzhodu segel v Valle del Bove. Tam je lava dosegla nadmorsko višino približno 1800 metrov.

Vrhunec aktivnosti je bil dosežen med 3. in 4. uro zjutraj, potem pa je nenadoma padel, vulkan pa je okoli 4:30 zjutraj povsem nehal bruhati.

Od sredine februarja je najbolj aktiven vulkan v Evropi izbruhnil že enajstič zapored in to z zelo rednimi, približno 2,5-dnevnimi presledki. Kot še poroča Vulcanodiscovery, smo priča posebej intenzivni fazi delovanja vulkana, ki spominja na leto 2000, ko je Etnin sicer precej manjši krater ustvaril podobno spektakularno serijo izbruhov. V januarju in juniju 2000 jih je bilo kar 66. Tej aktivnosti sta na koncu sledila dva bočna izbruha julija 2001 in oktobra 2002.