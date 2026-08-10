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Etna ponovno bruha: Catania prekrita s pepelom, letališče zaprto

Catania, 10. 08. 2026 08.29 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
D.L.
Izbruh Etne

Najaktivnejši evropski vulkan Etna znova bruha. Poleg eksplozivnih izbruhov iz enega od glavnih kraterjev so opazili tudi nove vulkanske razpoke. Okoliška območja, vključno s Catanio, je prekril vulkanski pepel, promet na letališču je skoraj povsem ustavljen.

Najvišji in najbolj aktiven evropski vulkan Etna znova bruha, spektakularna ognjena predstava, ki jo številni z navdušenjem spremljajo, pa prinaša tudi kar nekaj težav. Okoliški kraji, vključno s Catanio, so prekriti s črnim vulkanskim pepelom, ki se nalaga na ulicah, trgih, balkonih, avtomobilih in tudi plažah. V kombinaciji z visokimi temperaturami so razmere zelo težke, poročajo tamkajšnji prebivalci. 

Zaradi izbruha so v preteklih dneh že večkrat močno omejili promet na bližnjem letališču. Od tega jutra velja popolna ustavitev prihodov, tako bo vsaj do 17. ure, napovedujejo. Odhodi z latelišča naj bi bili mogoči, a hiter pogled na razpored letov pove, da v resnici ni tako. Večina letov je ali odpovedanih ali imajo večurne zamude ali pa podatkov preprosto ni.

Za zdaj ni videti, da bi se razmere umirjale. Observatorij Etna, ki deluje v okviru italijanskega Nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo, poroča, da terenski pregledi in analiza nadzornih kamer potrjujejo eksplozivne aktivnosti v kraterju Voragine, enemu od štirih glavnih kraterjev na vrhu gore. Poleg tega sta se pojavili dve novi vulkanski razpoki, iz katerih teče lava. 

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