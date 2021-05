Etna izbruhnila že četrtič v tednu dni

Vulkan Etna na italijanskem otoku Sicilija je znova bruhal lavo, pepel in dim. Po navedbah italijanskega inštituta za geologijo in vulkanologijo sta se pepel in dim dvigala 4000 metrov visoko. To je bil že četrti izbruh ognjenika v šestih dneh.

Etna je eden najaktivnejših ognjenikov na svetu in največji v Italiji. V zadnjih šestih dneh je izbruhnil že četrtič. Žareča lava je tako ponoči, približno 48 ur po njegovem zadnjem izbruhu, znova razsvetljevala nebo nad njim. Izbruh je bil podoben prejšnjim. Izbruh lave, pepela in dima so spremljale tudi močne eksplozije in bobnenje, ki ga je bilo mogoče slišati daleč naokoli. Ob tem sta se pepel in dim dvigovala 4000 metrov visoko v nebo. Nedavni izbruhi so se zgodili v kraterju na jugovzhodni strani Etne. V letošnjem letu je bil to že 25. izbruh te 3300 metrov visoke gore. Njene izbruhe pogosto spremljajo veliki tokovi lave, vendar pa ti le redko predstavljajo nevarnost za naseljena območja.