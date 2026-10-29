Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Etna znova bruha pepel

Catania , 29. 10. 2026 13.02 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Etna

Ognjenik Etna na italijanskem otoku Sicilija je znova začel bruhati pepel, ki je dosegel višino štirih kilometrov. Zaradi aktivnosti vulkana je italijanski inštitut za vulkanologijo (INGV) opozorilo za letalstvo dvignil na najvišjo, rdečo raven.

Izbruh sicer ni zelo intenziven, je pa vztrajen. Pepel se premika v smeri jugovzhoda, oziroma proti morju, stran od otoka, poročajo tuje tiskovne agencije.

Etna
Etna
FOTO: Profimedia

Zaradi izbruha so omejili število prihodov na letališče v Catanii z 12 na največ 10 na uro. Predvidoma bo ukrep v veljavi do večera, poroča italijanska tiskovna agencija Adnkronos.

Etna je najvišji in najbolj aktiven vulkan v Evropi. Njeni izbruhi pogosto motijo zračni promet okoli Catanie. Izbruhi pepela so bili to poletje še posebej intenzivni in so povzročili večdnevno prekinitev letalskega prometa, zaradi česar je bilo avgusta sredi vrhunca turistične sezone prizadetih na tisoče potnikov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
etna pepel

Dostavni robot povzročil nesrečo in pobegnil s kraja

Ruski dron nad železniško postajo, umrlo 13 ljudi

24ur.com Nad Etno znova zažarela 'ognjena fontana', pepel poletel visoko v nočno nebo
24ur.com Na Siciliji po izbruhu Etne izdali opozorilo za zračni promet
24ur.com Izbruh dveh vulkanov: na Stromboliju rdeči alarm, nad Catanio dežuje pepel
24ur.com Opozorila pred izbruhom lave na Etni, aktiven tudi Stromboli
24ur.com Izbruh na vrhuncu sezone: turisti ne morejo s Sicilije
24ur.com Spektakularna predstava nad Etno: fontana lave in vulkanski pepel
24ur.com Izbruh Etne najmočnejši v zadnjih štirih letih
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
David Beckham uresničil sanje malemu oboževalcu z Downovim sindromom
David Beckham uresničil sanje malemu oboževalcu z Downovim sindromom
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
Redko dekliško ime, ki pomeni bogastvo
Redko dekliško ime, ki pomeni bogastvo
zadovoljna
Portal
Hči filmske ikone prišla brez majice in ukradla vse poglede
4 znamenja, pri katerih bo retrogradni Merkur odprl stare rane
4 znamenja, pri katerih bo retrogradni Merkur odprl stare rane
Ugrabili so ga oboroženi moški, mislil je, da ne bo preživel
Ugrabili so ga oboroženi moški, mislil je, da ne bo preživel
To je jakna, ki jo modne navdušenke nosijo namesto plašča
To je jakna, ki jo modne navdušenke nosijo namesto plašča
vizita
Portal
Ena doza protitelesa zaustavila virus, podoben virusu HIV
Od 40 cigaret na dan do življenja brez dima: kako prenehati?
Od 40 cigaret na dan do življenja brez dima: kako prenehati?
Zdravje po 50. letu: zakaj so vaša pljuča bolj na udaru
Zdravje po 50. letu: zakaj so vaša pljuča bolj na udaru
Zakaj sta lahko že dve minuti raztegovanja na uro dovolj
Zakaj sta lahko že dve minuti raztegovanja na uro dovolj
cekin
Portal
Premožnejši upokojenci imajo skupno navado
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Večina misli, da spada med srednji razred. Številke kažejo drugače
Večina misli, da spada med srednji razred. Številke kažejo drugače
Kam vsak mesec izgine 100 €, ne da bi opazili?
Kam vsak mesec izgine 100 €, ne da bi opazili?
moskisvet
Portal
Je ena sprememba v življenju dovolj za srečo?
Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost
Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost
Umrla je legendarna igralka: Odločila se je za medicinsko podprto smrt
Umrla je legendarna igralka: Odločila se je za medicinsko podprto smrt
Mate Rimac pritisnil na plin v Bugattiju s 1.800 konjskimi močmi
Mate Rimac pritisnil na plin v Bugattiju s 1.800 konjskimi močmi
dominvrt
Portal
Več kot 10 milijonov ogledov: finski šov s pasjimi mladički osvaja svet
Imate doma ciklamo? To naredite še pred zimo, da bo čim dlje cvetela
Imate doma ciklamo? To naredite še pred zimo, da bo čim dlje cvetela
Majhna napaka na oknu, večji stroški pozimi: teh znakov ne prezrite
Majhna napaka na oknu, večji stroški pozimi: teh znakov ne prezrite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
okusno
Portal
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Popolna priloga mesu v omaki: Hrustljava in mehka hkrati
Popolna priloga mesu v omaki: Hrustljava in mehka hkrati
Sodniki MasterChefa so bili navdušeni: Tanjino jed lahko pripravite tudi doma
Sodniki MasterChefa so bili navdušeni: Tanjino jed lahko pripravite tudi doma
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
voyo
Portal
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Barbar
Barbar
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022