Etna znova bruha pepel

Izbruh sicer ni zelo intenziven, je pa vztrajen. Pepel se premika v smeri jugovzhoda, oziroma proti morju, stran od otoka, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zaradi izbruha so omejili število prihodov na letališče v Catanii z 12 na največ 10 na uro. Predvidoma bo ukrep v veljavi do večera, poroča italijanska tiskovna agencija Adnkronos.

Etna je najvišji in najbolj aktiven vulkan v Evropi. Njeni izbruhi pogosto motijo zračni promet okoli Catanie. Izbruhi pepela so bili to poletje še posebej intenzivni in so povzročili večdnevno prekinitev letalskega prometa, zaradi česar je bilo avgusta sredi vrhunca turistične sezone prizadetih na tisoče potnikov.