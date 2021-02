Izbruh Etne: pepel prekril ulice, avtomobile in hiše

Na Siciliji je znova izbruhnila Etna, sicer eden najaktivnejših vulkanov na svetu. Približno kilometer visoko se je dvigal gost oblak dima in pepela, zaradi česar so včeraj zaprli letališče v Catanii okoli 60 kilometrov južno od ognjenika, ki pa je danes že odprto.

Največjo vulkansko aktivnost so zabeležili v torek, že danes dopoldne se je začela umirjati. Največ skrbi povzročajo pepel ter vulkanski delci v velikosti do 1 centimetra, ki so padali v bližnjih naseljih. Župan Catanije je zaradi tega hitrost v prometu omejil na 30 kilometrov na uro, začasno je prepovedal vožnjo z motorji.

Pepel in kamenje bodo danes začeli čistiti z ulic. Začeli bodo tudi ocenjevanje škode na vozilih in nepremičninah.

Posnetki in fotografije prikazujejo potoke lave, ki tečejo po pobočju, ter pepel, ki "dežuje" in prekriva hiše, ulice in avtomobile v okoliških naseljih.