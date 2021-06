EU odobrila zaprtje evropskega zračnega prostora za beloruska letala

Veleposlaniki EU so se strinjali, da bodo beloruskim letalskim družbam prepovedali uporabo zračnega prostora in tudi letališč EU. Ta ukrep so napovedli, da bo začel veljati ob polnoči. Prepoved letenja so odobrile vse države članice EU, ki morajo omenjeni ukrep le pisno potrditi, kar se bo zgodilo v nekaj urah, poroča spletni portal Politico.

EU prav tako letalskim družbam priporoča, da se izogibajo beloruskemu zračnemu prostoru, vendar to ne pomeni pravno zavezujoče prepovedi.

Omejevalni ukrepi so prvi v nizu sankcij, ki so se jih voditelji EU zavzeli izvajati, potem ko so beloruske oblasti prejšnji mesec zaustavile let, da bi prijeli dve osebi - opozicijskega aktivista Romana Protaseviča in njegovo partnerko Sofio Sapego.